Противник наступает и создает огневые позиции: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 19 апреля

Противник наступает и создает огневые позиции: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 19 апреля

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты семь атак врага.

В Украине начались 55 сутки российского вторжения в Украину.

О том, как прошла 54-я, проинформировали в Генштаб ВСУ.

В общем, почти по всем направлениям противник ведет наступательные и штурмовые действия.

В Восточной оперативной зоне противник пытается продолжать наступательные действия для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, а также содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

ы продолжают ракетно-авиационные удары по гражданским объектам на всей территории Украины.

В Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор проводит наступательные и штурмовые действия по отдельным направлениям.

Также оккупанты продолжают опрокидывать вооружение в Украину из центральных и восточных регионов Ф и подразделения обеспечения. Также оккупанты развертывают логистические центры и создают полевые базы ремонта и восстановления поврежденной техники.

На Слобожанском направлении противник частично блокирует Харьков и перебрасывает дополнительные зенитные ракетные дивизионы ЗРК “Тор” в Харьковскую область. В то же время, в приграничных с Украиной районах Белгородской области, для прикрытия основных пунктов управления, а также тыловых районов развернуты зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300.

На Изюмском направлении враг ведет наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец. Для поддержки наступательных действий группировки на указанном направлении противник создал систему основных и запасных огневых позиций реактивной и ствольной артиллерии.

На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения.

Основные усилия противника сосредоточены на прорыве обороны наших войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь. В Запорожской области идет сосредоточение подразделений оккупационных войск в определенных районах.

На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивается на выходе в админпределы Херсонской области. В целях улучшения тактического положения оккупанты пытаются вести наступательные действия в районе населенного пункта Александровка. Противник не прекращает обстрел гражданских объектов в городе Николаеве.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений не фиксируется.

"Республика Беларусь продолжает предоставлять свою территорию для нанесения авиационных ударов по территории Украины и ведения разведки объектов на нашей территории. По имеющейся уточненной информации потери 126-й бригады береговой обороны черноморского флота составляют до 75%. 810-я отдельная бригада морской пехоты флота потеряла 158 военнослужащих убитыми, около 500 ранеными, а 70 человек числятся пропавшими без вести.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены 10 танков, 18 единиц бронированной и 8 единиц автомобильной техники, 1 артиллерийская система, а также миномет противника с расчетом.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки были поражены семь воздушных целей: один самолет, четыре БПЛА и две крылатые ракеты.

Напомним, вице-премьер-министр — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к руководству РФ с требованием немедленно открыть гумкоридор из Мариуполя. Украина также требует "срочного гуманитарного коридора с территории комбината "Азовсталь" для женщин, детей и других гражданских лиц".

Врач-анестезиолог из Мариуполя рассказал о ситуации в городе с начала российского наступления - "Ночная варта"

Читайте также: