Противник не оставляет попыток обустройства новых переправ на Каховском направлении

Ситуация в операционной зоне на южнобукском направлении стабильно сложна, но контролируется.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Противник в попытках противостояния нашим активным действиям выискивает разные варианты. Вблизи Архангельского диверсионно-разведывательной группой до 10 человек пытался проверить прочность наших позиций. В результате боя понес потери и отступил.
По рубежу потенциального продвижения украинских подразделений осуществляет минирование противопехотными и противотанковыми минами.
Для обеспечения возможностей подтягивания резервов и запасов, в том числе временно оккупированного Крыма, не оставляет попыток обустройства новых переправ, в том числе и на Каховском направлении.
Напомним, 23 сентября российские войска атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе из акватории Черного моря.
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