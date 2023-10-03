Противник применяет дроны: в ВСУ рассказали о ситуации на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении противник использует очень много дронов. В то же время и наши подразделения с переносными зенитно-ракетными комплексами и подразделения РЭБ не сидят сложа руки.

Об этом в эфире телемарафона сказал начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Какие успехи

Как отмечает представитель, за минувшие сутки удалось уничтожить 5 "Орлан-10", еще 13 дронов типа FPV и еще 5 беспилотных летальных аппаратов типа ZALA. Противник продолжает наносить огневые поражения по нашим позициям, в частности, 591 обстрел он совершил из артиллерийских ствольных и реактивных систем залпового огня.

"Также использовал танки, АГС, СПГ и стрелковое вооружение, 5 раз применил свои штурмовики Су-25 и вертолеты К-52. Произошло 6 боевых столкновений, во время которых нам удалось ликвидировать 77 оккупантов", — рассказал Евлаш.

Он добавляет, что успешно поработали и подразделения контрартилилейской борьбы. В результате уничтожено немало техники: 4 пушки Д-30, 1 "Мста-С", 1 "Акацию", 1 "Гвоздику", 1 "Нону-С", 3 танка.

Накануне в ВСУ рассказали, почему "вагнеровцы" важны для РФ на Бахмутском направлении. Дело в том, что они хорошо знают местность.

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