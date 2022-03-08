В Генштабе обнародовали оперативную информацию по поводу войны в Украине по состоянию на 12:00 8 марта

В Генштабе обнародовали оперативную информацию по поводу войны в Украине по состоянию на 12:00 8 марта

Противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и с применением высокоточного оружия.

В Генеральном штабе ВСУ обнародовали оперативную информацию по состоянию на 12.00 8 марта 2022 года по российскому вторжению

В Генштабе говорят, что противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и с применением высокоточного оружия.

"Основные усилия оккупантов продолжают сосредотачиваться на создании условий для захвата городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Мариуполь, Николаев и выходе на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Одновременно сохраняются признаки готовности военно-политического руководства Республики Беларусь к возможному широкомасштабному участию ВС РБ в боевых действиях против Украины на стороне РФ. Осуществлена частичная перегруппировка сухопутных войск и ССО ВС РБ. В частности, в районе Брест находятся по одной БТГр из состава 38 одшбр (Брест) и 103 опдбр (Витебск) ВС Беларуси; в районе Александровка (район пограничного КПП в районе н.п. Вильча, Киевская обл.) – 2 БТГр 38 ед. в районе Кирово (Полесский радиационный заповедник) – 2 БТГр 103 опдбр.

Упомянутые выше подразделения переведены в высшие степени боевой готовности, но морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое. Большинство военнослужащих проинформировано о предстоящих действиях и не желает воевать на стороне ВС РФ.

Сводные подразделения 29, 35, 36 А и НДС продолжают удерживаться на рубежах в районе Полесское – Демидов.

На направлении н.п. Димер находятся в подразделениях из состава 98 пдд и 45 обр СпП, активных действий не отмечается.

В районе н.п. Буча противник подразделениями из состава БТГр 76 и 98 НДС пытается удержать город, подразделения 155 обрмп противника отведены на восстановление боеспособности.

Для ведения наступательных действий по направлению н.п. Фастом взимаются дополнительные силы противника.

В направлении н.п. Иванки противник продолжает ведение наступления подразделениями оккупационных войск из состава 35 Армии во взаимодействии с 36 омсбр (Борзя) 29 Армии.

После значительных потерь продолжается восстановление боеспособности БТГр из состава 106 НД и 98 НД в районе н.п. Ирпень.

Противник, силами подразделений из состава 2-й, 41-й Армий и 90-й тд ЦВО пытается блокировать Чернигов.

Основные силы 74 омсбр продолжают восстанавливать понтонную переправу и в ближайшее время постараются осуществить переправу через реку Десна.

В районе Глухова противник силами до пяти БТГр из состава 90 тд и четырех БТГр из состава 2-й Армии Центрального ПО пытался организовать наступление из ранее созданного рубежа. Удачи не испытывал, наступление остановлено.

В связи с невосполнимыми потерями в районе Харькова, подразделения 25 омсбр (Луга) 6-й Армии покинули зону боевых действий и возвращены в район н.п. Нехотеевка Белгородской области для осуществления мер восстановления боеспособности.

До семи БТГр 1, 2 АК и 150 мсд 8 Армии оккупантов не отказываются от замысла ведения наступательных действий в направлениях на Днепр и Запорожье с целью выхода на административные границы Донецкой области. Совершена неудачная попытка наступления в районе н.п. Троицкое. Враг пытается возобновить наступление и захватить Мариуполь. Выдвижение 2 БТГр 71 мсп (Калиновская) 42 мсд до н.п. Гуляйполе, Орехов.

Силами в БТГр, враг провел наступательные действия в направлении н.п. Терновка, понес значительные потери и вернулся в районы сосредоточения в районе н.п. Капустино, Баловно, Новоматвеевское.

В акваториях Черного и Азовского морей противник не предпринимал активных действий. Сохраняется вероятность нанесения ракетных ударов по государственным и военным объектам с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии", — сообщают в Генштабе.

3 марта российские оккупанты захватили в Херсоне телебашню и телерадиовещание. С утра 4 марта через приставку Т2 оккупанты начали транслировать российские телеканалы и радиоканалы.

Кроме того, 4 марта российская армия оцепила телевизионную башню в Мелитополе и Запорожской области.