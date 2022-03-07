Противник продолжает наступательную операцию против Украины: оперативная информация Минобороны по российскому вторжению по состоянию на 7 марта

Противник продолжает наступательную операцию против Украины: оперативная информация Минобороны по российскому вторжению по состоянию на 7 марта

Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя, Николаева.

В Минобороны опубликовали оперативную информацию по состоянию на 12.00 7 марта 2022 года по поводу российского вторжения.

Об этом говорится на странице ведомства в фейсбуке.

Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя, Николаева. Не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

На Полесском направлении российский кафиров сосредоточивает основные усилия на окружении Киева. На основных направлениях отмечается сосредоточение в районе н.п. Гостомель до 2 БТГр; в районе н.п. Буча – до 3 БТГр, усиленных танковыми подразделениями; в районе н.п. Бородянка – до 2 БТГр; в районе н.п. Ситняки – до 2 БТГр.

На оккупированных территориях враг пытается сразу установить административно-полицейский режим с помощью нескрываемого террора, направленного на местное население.

Продолжается подготовка кафиров к наступлению на Вышгород.

Также врагом осуществляется подготовка к возобновлению наступления в направлениях: на н.п. Гостомель, Ирпень, Стоянка.

На Северском направлении противник силами подразделений из состава двух общевойсковых армий и танковой дивизии Центрального военного округа основные усилия сосредоточил на направлениях: н.п. Бровары – до 2 БТГр; в районах н.п. Семеновка, Мена, Бобровица – до 3 БТГр; н.п. Борисполь – до 4 БТГр.

Российский захватчик пытается обеспечить тактическое превосходство в Броварском и Бориспольском районах. Оккупанты предпринимают попытки установить контроль над Черниговом и сосредоточивают подразделения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа возле его южных окраин. Пытаются провести подготовку к наступлению на Сумы.

На Слобожанском направлении противник силами подразделений танковой армии, двух общевойсковых армий и армейского корпуса пытается продолжить наступление в направлении Днепра.

Основные усилия сосредоточены на направлениях Канева, Днепра и Северодонецка. Осуществляет перегруппировку для продолжения наступления на определенных направлениях для взятия под контроль Каневской ГЭС.

На Донецком направлении противник силами до семи БТГр продолжает наступательные действия по направлениям городов Днепр и Запорожье, с целью выхода на административные границы Донецкой области. Несмотря на большие потери, продвигается в направлении Волновахи.

Оккупанты предпринимали неоднократные попытки прорвать оборону в районе н.п. Старомлиновка, а также захватить н.п. Зачативка, однако, понесли значительные потери и отошли в район н.п. Любимовка.

Одновременно враг пытается прорвать оборону города в районах западной окраины Мариуполь, Старый Крым. Удачи нет.

На Таврическом направлении захватчик силами до 17 БТГр удерживает рубежи в Херсонской области. Основные усилия сосредоточены на направлениях: Николаев – до 2 БТГр, Вознесенск – до 2 БТГр, Белгород-Днестровский – до БТГр, Запорожье – до 4 БТГр; Мариуполь – до 3 БТГр.

Противник производит перегруппировку войск для дальнейшего наступления на город Запорожье. Срочно восстанавливает взлетно-посадочную полосу на аэродроме Мелитополь.

На Бессарабском направлении противник активных действий не совершает, но военнослужащие оперативной группы русских войск в зоне сохранности самопровозглашенной ПМР находятся в завышенной степени боевой готовности.

Несмотря на большое количество войск кафиры имеют низкое морально-психологическое состояние. Понеся потери, подразделения противника теряют наступательный потенциал и массово сдаются в плен Защитникам Украины и гражданскому населению.

Как начиналась война России против Украины: