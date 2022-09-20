Противник продолжает сосредоточивать оборонные усилия и пытается удержать захваченные территории: какая ситуация на юге

Ситуация в операционной зоне остается стабильно напряженной, но контролируемой.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Противник продолжает сосредоточивать усилия на организации обороны и попытках удержать захваченные территории. Пытается сорвать активные действия Сил обороны, обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения. В отдельных направлениях проводит мероприятия по перегруппировке своих подразделений, вводит резервы, активизирует воздушную разведку.
В целях улучшения тактического положения, враг пытался провести штурмовые действия силами к мотострелковому взводу в направлении Давыдов Брод – Белогорка. Вовремя обнаружен и остановлен артиллерийским огнем. С потерями отступил.
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