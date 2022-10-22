Противник ведет оборонительные действия и пытается удержать занятые рубежи — оперативное командование "Юг"

Ситуация в операционной зоне на южнобукском направлении существенных изменений не претерпела: остается стабильно сложной, но контролируемой.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

По позициям украинских войск, прилегающих к линии фронта общинам и тыловым районам, враг продолжает применять все имеющееся вооружение, использует авиацию и дроны-камикадзе, а также дроны-разведчики.

По недавно освобожденным населенным пунктам Бериславского района на правом берегу Днепра враг применил дрон-камикадзе типа «SHAHED-136» — по Шевченковке и нанес удар зенитно-ракетной системой С-300 — по Нововоскресенскому. Без человеческих утрат.

Новую Каменку и Трифоновку враг атаковал вертолетами трижды, еще 5 вертолетных ударов нанес по позициям украинских войск, дважды привлекал штурмовую авиацию. Но один из штурмовиков поражен нашим зенитным ракетным подразделением.

Напомним, Вооруженные силы Украины ведут контрнаступление в Херсонской области на правом берегу Днепра. Оккупанты начали вывозить из Херсона и подконтрольных им населенных пунктов так называемые госучреждения.

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