Противодействие экоциду и продвижение на фронте: главное из обращения Зеленского

В частности, президент встретился с сенатором от Республиканской партии Майком Пенсом, которого поблагодарил за двухпартийную поддержку Украины в США.

Президент Владимир Зеленский вечером 29 июня традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях времени.

Выступление на заседании Европейского совета

Президент Зеленский выступил на заседании Европейского совета, в котором призвал начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе.

"Заседание Европейского совета – уже традиционно для Украины быть среди членов Евросоюза. Повестка дня очевидна – наша защита в этой войне, наш путь к победе, поддержка от наших партнеров, наша поддержка безопасности для них, для всей нашей Европы. Украина влияет на силу Европы Это факт. И в этом году пора на основе этого и других подобных фактов усилить единство в Европе, в частности началом переговоров о членстве Украины в Евросоюзе", — отметил глава государства.

Зеленский выступил на заседании Европейского совета / Фото: Офис президента Украины

Встреча с Майком Пенсом

Сегодня президент Зеленский встретился с Майком Пенсом – вице-президентом США при администрации Трампа, сенатором от Республиканской партии, в рядах которой сейчас раздаются призывы о возможности уменьшения помощи Украине.

Зеленский провел встречу с экс-вице-президентом США, сенатором Майком Пенсом / Фото: Сайт президента Украины

"Обсудил с господином Пенсом нашу оборону, наше взаимодействие – с самого начала, с первых дней между украинским и американским народами. Говорили об оружии, о возможностях наших воинов, о наших общих ценностях", – говорит Зеленский.

Грета Тунберг

Президент встретился с членами Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны, в частности всемирно известной экологической активисткой Гретой Тунберг.

Международная рабочая группа по экологическим последствиям войны побывала на встрече с президентом Владимиром Зеленским / Фото: Сайт президента Украины

"Говорили прежде всего о российском теракте и экоциде на Каховской ГЭС и вообще о работе нашей группы, которая будет заниматься именно теми вопросами, которые напрямую связаны с разрушительным влиянием российской агрессии на природу. Противодействие экоциду – это один из пунктов Украинской формулы мира, и мы должны реализовать каждый ее пункт, все аспекты мира", – сказал Зеленский.

Встреча с представителями бизнеса

"Встреча с представителями нашего бизнеса – очень важна, очень содержательна. Я им благодарен. Обсудили то, как стимулировать экономическую активность сейчас, в условиях войны. Говорили о том, как дать больше защиты бизнеса, больше взаимодействия государству и бизнесу. Сейчас первый приоритет – это оборона, и это очевидно, но и экономика тоже важна.

Я благодарен всем, кто работает ради Украины, украинцев, кто хранит и создает новые рабочие места, кто платит налоги и кто уже готовится к нашему восстановлению, к масштабной программе трансформации Украины, которую мы обязательно реализуем после нашей победы", – сказал Зеленский. .

Владимир Зеленский встретился с представителями бизнеса

Фронт

О ситуации на передовой президент был немногословен.

По его словам, подготовлены еще три новых указа о награждении наших воинов – 419 защитников.

"Благодарю всех, кто сейчас в бою, кто сегодня тоже дал нам лучшую новость — о продвижении вперед украинских позиций", — лаконично отметил Зеленский, не уточнил, где именно это продвижение.