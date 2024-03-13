Противодействие сексуальным домогательствам в ВСУ: на сайте президента зарегистрировали петицию

Подписавшиеся обратились к Верховному Главнокомандующему с просьбой содействовать внедрению уже разработанного механизма, который не успели воплотить до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Украинцы требуют от президента внедрить механизм противодействия сексуальным домогательствам и насилию в Вооруженных силах Украины, чтобы не оставить безнаказанными тех, кто совершает насильственные действия в армии.

Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Офиса президента 8 марта 2024 года.

На момент публикации обращение к президенту Украины уже поддержали 3424 украинца из необходимых для рассмотрения петиции 25 тысяч.

Инициатором петиции стала ветеран ВСУ Екатерина Приймак. Она призвала президента содействовать системному противодействию сексуальным домогательствам и гендерному насилию в военной сфере, которая будет отвечать современным подходам к управлению военным и гражданским персоналом в Силах обороны государства.

Петицию также подписали общественные организации "Женское ветеранское движение", "Юридическая сотня", "Институт гендерных программ" и "Экспертный ресурс Гендер в деталях".

Екатерина Приймак отметила, что в рядах ВСУ служат более 62 тысяч женщин, что является одним из самых больших процентов среди армий мира.

"Но проблемы, связанные с сексуальными домогательствами в военной сфере, остаются нерешенными. От сексуальных домогательств страдают не только женщины, но и мужчины", — подчеркнула ветеран.

В тексте петиции упоминаются результаты исследования "Невидимого батальона", в ходе которого были зафиксированы десятки случаев правонарушений в армии, связанных с сексуальными домогательствами и насилием по признаку пола. Отмечается, что злоумышленники в этих случаях остались безнаказанными из-за отсутствия эффективных механизмов противодействия. Кроме того, в ряде случаев сексуальные домогательства стали основанием для увольнения пострадавшей из рядов ВСУ, то есть способствовали потере квалифицированных кадров.

"Стоит заметить, что имеющиеся механизмы противодействия и расследований случаев сексуальных домогательств, насилия по признаку пола не являются эффективными, потому что они не адаптированы под ряд особенностей таких ситуаций", – говорится в петиции.

Подписанты также отметили, что до начала полномасштабного вторжения с участием советника главнокомандующего ВСУ по гендерным вопросам, и общественных организаций "Юридическая сотня", "Институт гендерных программ" и "Женское ветеранское движение" был разработан детальный алгоритм идентификации случаев сексуального домогательства, порядок реагирования и служебной проверки. Однако Генштаб не успел внедрить этот алгоритм до начала войны и назначить людей на должности подразделения гендерной интеграции в Аппарате Главкома ВСУ, хотя соответствующая инструкция была согласована со всеми командованиями.

Подписанты отметили, что президент является Верховным Главнокомандующим, поэтому они просят его содействовать скорейшему внедрению механизма реагирования на сообщения о сексуальных домогательствах и насилии по признаку пола в ВСУ.

Напомним, петиция о введении выплат мобилизованным жителям Винницы набрала достаточное количество голосов. Теперь ее должен рассмотреть Винницкий городской совет.

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