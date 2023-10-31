Противоэпидемические мероприятия действуют: в Винницкой ОВА рассказали о ситуации с гепатитом А

Сегодня в Винницкой области зафиксировано 247 сообщений о заболевании гепатитом А. В стационарах находится 117 пациентов.

Об этом в эфире телемарафона сказала заместитель директора департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОВА Татьяна Бондаренко.

Увеличение пациентов приостановлено

В то же время она отмечает, что те противоэпидемические меры, которые внедрялись в области, сегодня дают определенный положительный эффект.

"Активный прирост, активное увеличение пациентов все же приостановлено. Практически 99% пациентов имеют либо легкое, либо среднее течение", — отметила Бондаренко.

Пока конкретно один источник инфицирования людей не выяснен. Как акцентирует специалист, проведена очень большая работа, обследовано 100 источников водоснабжения. Кроме того, проверяют работников организаций по снабжению водой, производству пищевых продуктов, а также на рынках и других местах торговли.

Напомним, в Минздраве Украины заявили, что вспышка гепатита А в Винницкой области определена как чрезвычайная ситуация на уровне области, и там усиливаются противоэпидемические меры.

Читайте также: