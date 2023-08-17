Противоминные сетки на пляжах Одессы запутались и не защищают отдыхающих: видео

В Одессе на пляжах, открытых для отдыхающих, установили противоминные сетки. Однако они запутались и потому не работают.

Об этом сообщил глава организации "Зеленое письмо" эколог Владислав Балинский.

"Понырял на инклюзивном пляже (Caleton) и зафиксировал, что эти самые сетки не работают. Они запутались на большей протяженности пляжа", – говорит Балинский.

Эколог также призвал представителей власти починить заграждения, чтобы вернуть безопасность для отдыхающих.

Думаю, все слышали заверения А.А Кипера, что пляжи, открытые для отдыхающих, полностью безопасны и оборудованы противоминными заградительными сетками. Зная, что программа по мониторингу состояния морской воды в Одессе существует исключительно в виде надписи "Мониторинг морской и питьевой воды" на сайте горсовета, я усомнился, конечно, и в противоминной безопасности. Понырял на инклюзивном пляже (Caleton) и зафиксировал, что эти самые сетки не работают. Они запутались на большей протяженности пляжа. Хочу, чтобы меня правильно поняли, я не против, чтобы люди могли отдохнуть, а бизнес заработать. Я против того, чтобы популизм и лоббизм бизнеса со стороны ответственных чиновников ставил под угрозу безопасность граждан. Организуйте мониторинг морской воды с возможностью удаленного публичного доступа к базе данных, обустройте нормальное противоминное ограждение и лоббируйте себе на здоровье. Опубликовано Balinskyy Vladislav Среда, 16 августа 2023 г.

Напомним, после российского теракта на Каховской ГЭС доступ к пляжам в Одессе и Одесской области был запрещен. В Черном море обнаружили множество возбудителей кишечных болезней, а также личинки гельминтов. К тому же снизилась соленость воды, и при таком условии плюс высокой температуре размножаются патогенные микроорганизмы.

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