Противопехотные мины, HIMARS и Javelin от США: главные новости ночи 20 ноября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Враг оккупировал Новую Ильинку — Deep State Читать далее –>
- Военный обозреватель рассказал, какие населенные пункты оккупировал враг .
- Байден одобрил противопехотные мины для Украины — WР Читать далее –>
- Украина получит новый пакет помощи от США из HIMARS и Javelin – АР Читать далее –>
- Защитили объект критической инфраструктуры в Ровенской области: как три украинских военных сбили крылатую ракету Читать далее –>
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