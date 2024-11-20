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Противопехотные мины, HIMARS и Javelin от США: главные новости ночи 20 ноября 2024 года

Противопехотные мины, HIMARS и Javelin от США: главные новости ночи 20 ноября 2024 года

ПТРК Javelin может получить Украину / Фото: armyinform.com.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Враг оккупировал Новую Ильинку — Deep State Читать далее –>
  • Военный обозреватель рассказал, какие населенные пункты оккупировал враг .
  • Байден одобрил противопехотные мины для Украины — WР Читать далее –>
  • Украина получит новый пакет помощи от США из HIMARS и Javelin – АР Читать далее –>
  • Защитили объект критической инфраструктуры в Ровенской области: как три украинских военных сбили крылатую ракету Читать далее –>

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