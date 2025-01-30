Противоправная мобилизация: нардеп рассказал подробности о наказании ТЦК за "бусификацию"

В Раде говорят, что законопроект о наказании ТЦК и ВЛК был поддержан и в Генштабе.

В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект №12442, предусматривающий наказание для сотрудников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также военно-врачебных комиссий (ВЛК) за противоправную мобилизацию. Введение уголовной ответственности за так называемую "бусификацию", когда военнообязанных доставляют в центры комплектования с применением силы, по словам одного из народных депутатов, поддержали и в Генеральном штабе ВСУ.

Об этом рассказал один из авторов законопроекта, нардеп Георгий Мазураш, пишет "Телеграф".

В пояснительной записке к законопроекту №12442 говорится, что документ "разработан с целью обеспечения надлежащего выполнения уполномоченными лицами требований мобилизационного законодательства, а также соблюдения прав и свобод граждан во время проведения мобилизационных мероприятий".

По словам Мазураша, на совместном заседании правоохранительного и оборонного комитетов обсуждали "бусификацию" и другие злоупотребления под прикрытием мобилизационной работы, негативно влияющие на ситуацию в стране. Нардеп рассказал, что начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич предложил введение уголовной ответственности за нарушение законодательства.

"Было обращение генерала Баргилевича с предложениями по введению уголовной ответственности за нарушение законодательства, совершенные руководителями ТЦК и СП, председателями и членами ВЛК", — сказал Мазурашу в комментарии изданию.

Напомним, ранее народный депутат Александр Федиенко опровергал информацию о новом законопроекте об ответственности сотрудников ТЦК за нарушение мобилизации.