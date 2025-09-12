- Дата публикации
Протоиерей УПЦ МП корректировал удары оккупантов по Сумщине по заказу российской разведки
Для сбора развединформации клирик завуалированно выспрашивал ее у прихожан, выезжал на местность и проверял наличие военных объектов, а затем отчитывался куратору из ГРУ.
Настоятель одного из храмов Сумской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП — ред.) оказался корректировщиком российской военной разведки, более известной как ГРУ.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Как установило расследование, клирик отслеживал локации боевых подразделений и сооружений Сил обороны Украины и передавал их российским оккупантам. Больше всего врага интересовали координаты штабов и укрепрайонов в приграничных областях.
По имеющимся данным, оккупанты планировали нанести удары по этим позициям украинских войск и создать «мертвую зону» вдоль границы, что позволило бы российским ДРГ проникнуть вглубь Сумщины и закрепиться к подходу основных сил противника.
Согласно материалам дела, враг вышел на протоиерея дистанционно через сеть Интернет.
Для сбора развединформации клирик завуалированно выспрашивал ее у прихожан, затем самостоятельно выезжал на местность и проверял там наличие военных объектов.
После обнаружения потенциальных целей российский информатор отчитывался куратору голосовыми и текстовыми сообщениями в мессенджере.
Сотрудники СБУ заблаговременно провели комплексные меры по обеспечению позиций Сил обороны и задержали фигуранта в его доме.
Во время обысков у протоиерея обнаружена прокремлевская литература и смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.
Следователи Службы безопасности сообщили клирику о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до восьми лет заключения.
