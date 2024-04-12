Протоиерея из руководства УПЦ МП обвинили в подрывной деятельности против Украины

После полномасштабного вторжения РФ представитель церкви, подчиненной Москве, публично призвал к сотрудничеству с оккупантами.

Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность со стороны заместителя председателя синодального отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерея Николая Данилевича. Клирик оправдывал российскую войну против Украины и разжигал религиозную ненависть.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, священнику, курировавший разветвленную сеть епархий УПЦ (МП) за границей, объявлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

В частности, его обвиняют по ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков) и по ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

По оперативным данным, находившиеся под руководством Данилевича структуры УПЦ МП за рубежом под прикрытием якобы духовной опеки над украинскими переселенцами распространяли пропагандистские нарративы государства-агрессора.

"Таким образом, фигурант пытался повлиять на сознание украинцев за рубежом и дискредитировать нашу страну на международной арене. Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности против нашего государства”, — говорится в сообщении.

Кроме того, после полномасштабного вторжения РФ протоиерей публично призвал к сотрудничеству с рашистами, чтобы совместно помолиться за здоровье и благополучие российских оккупантов. Об этом он написал в собственном телеграмме-канале, который неоднократно использовал для распространения прокремлевских нарративов.

При проведении обысков по месту жительства было найдено страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования Российской Федерации, что свидетельствует о возможном наличии у него гражданства государства-агрессора.

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования РФ, обнаруженное у протоиерея УПЦ МП / Фото: Служба безопасности Украины

Также найдены документы, подтверждающие его обучение в дипломатической академии министерства иностранных дел РФ.

Документ об обучении церковника в дипломатической академии министерства иностранных дел РФ / Фото: Служба безопасности Украины

Документ об обучении церковника в дипломатической академии министерства иностранных дел РФ / Фото: Служба безопасности Украины

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Злоумышленнику грозит до 5 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее так называемый "Всемирный русский народный собор" под председательством главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского Кирилла издал приказ, в котором война в Украине называется "священной". После ее окончания "вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России".

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