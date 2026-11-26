Глава МИД Польши Радослав Сикорский / © Associated Press

Реклама

Вступление Украины в Евросоюз будет сопровождаться рядом серьезных вызовов. Глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал ключевые сферы, где Киеву придется приложить максимум усилий.

Об этом министр заявил во время выступления в Сенате.

Реклама

Сикорский выразил надежду, что до конца года удастся открыть все переговорные кластеры по вступлению Украины в Евросоюз. В то же время он отметил, что это не означает завершение переговоров, а станет началом процесса выполнения условий, необходимых для вступления государства в блок.

Реклама

«Но это также будет открытие процесса, который не будет простым, особенно в сфере транспорта, сельского хозяйства, для некоторых стран — вопрос нацменьшинств, а для нас также — исторические вопросы«, — сказал глава польского МИД.

По словам Сикорского, у небо есть впечатление, что украинцы «уже знают, что для них это не будет легким процессом».

«Я им говорю: процесс вхождения сложный, но цель стоит этого», — подчеркнул министр.

Вступление Украины в ЕС — последние новости

Напомним, в середине октября Украина и ЕС открыли еще два переговорных кластера (по внутреннему рынку и конкурентоспособности), поэтому на то время было открыто уже четыре блока из шести. Следующим и самым сложным этапом станет открытие последних двух кластеров, в том числе аграрного. Из-за опасений европейских фермеров Еврокомиссия предлагает ограничить доступ отдельных видов украинской агропродукции к рынку ЕС даже после вступления, однако Киев выступает против такого подхода и призывает искать другие компромиссы, такие как переходные периоды.

Реклама

В целом сроки завершения переговоров остаются неопределенными, ведь для вступления Украине придется выполнить все реформы без политических уступок из-за войны, а также иметь политическую поддержку внутри самого Евросоюза.

Новости партнеров

Новости партнеров