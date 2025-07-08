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Процветание в ЕС или руина: украинцы ответили, что будет с государством через 10 лет
Настроения украинцев относительно будущего государства значительно изменились: доля тех, кто видит Украину процветающей в ЕС, резко снизилась.
Небольшое большинство украинцев (47% опрошенных) считают, что государство через 10 лет будет страной с разрушенной экономикой и большим оттоком людей.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, говорится в материале издания «Украинская правда».
Во время опроса в мае-июне 2025 года украинцы отвечали на вопрос: «Как вы видите Украину через 10 лет: процветающей страной Евросоюза или разрушенной страной с большим оттоком людей?» О результатах исследования рассказал исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.
«Еще во время опросов в декабре 2024 года более 57% считало, что Украина через 10 лет будет процветать в ЕС. А уже по состоянию на конец мая — начало июня наоборот почти половина (было 28%, стало 47% — ред.) видит Украину разрушенной«, — сказал Грушецкий.
Так, 43% опрошенных считают, что Украина через 10 лет будет процветать в составе Евросоюза;
47% респондентов имеют мнение, что Украина будет страной с разрушенной экономикой и большим оттоком людей;
еще 10% опрошенных выбрали ответ «трудно сказать».
К слову, по результатам опроса КМИС в мае-июне, абсолютное большинство украинцев (78%) выступают категорически против территориальных уступок для быстрого наступления мира и сохранения независимости.