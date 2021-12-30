Протянул на капоте и переехал: на Закарпатье водитель сбил насмерть 9-летнего мальчика, еще один в больнице

Протянул на капоте и переехал: на Закарпатье водитель сбил насмерть 9-летнего мальчика, еще один в больнице

Пьяный водитель сбил двух мальчиков и после этого даже не остановился.

В селе Серное Береговского района Закарпатской области пьяный 44-летний водитель Audi сбил двоих детей. 9-летний мальчик скончался на месте ДТП, другого 8-летнего пострадавшего с закрытым переломом тазобедренного сустава госпитализировали в больницу, сообщили в полиции области.

Смертельная авария произошла на обочине улицы Ракоци. Двое мальчиков стояли на правом краю проезжей части, когда на них налетел автомобиль. После этого водитель не остановился, проехал еще 300 метров и въехал в ограждение.

Полицейские сразу же задержали горе-водителя — 44-летнего жителя села Большая Добронь Ужгородского района. Его уже заключили под стражу без возможности внесения залога.

Как пишет "Обозреватель", потерпевшие в аварии — двоюродные братья – 8-летний Жастин и 9-летний Евгений. Дети вышли покататься на велосипеде, как попали в ДТП.

Национальная полиция Закарпатской области

От удара Жастин улетел на обочину, а вот Евгения водитель протащил на капоте, а затем переехал голову. Ребенок умер от тяжелых травм сразу на месте, прибывшие на вызов медики лишь констатировали смерть 9-летнего мальчика.

Шум на улице услышали местные жители и задержали водителя.

"Я в это время оказалась на улице. Бедный мальчик получил такие ужасные травмы, что даже трудно описывать. Кроме переломов, у него была разбита голова. Он погиб. А второй ребенок получил переломы ног и костей таза. Он сейчас в больнице. В семь и так трагедия: отец Жастина находится в больнице с коронавирусом. Выживет ли он — неизвестно. А мама сейчас возле сына", — рассказала одна из жительниц села.

Погибший мальчик родом из другой деревни Страбичево. Он приехал вместе с дедушкой на Рождество к своей тете. У него остались мама и еще четверо сестер.

В сельсовете говорят, что женщина сама воспитывает детей. О погибшем школьнике хорошо отзываются местные жители.

"Да и сама семья, несмотря на то, что многодетная и мама там сама, одна из лучших в нашем селе. Мама сейчас, конечно, убита горем ", – рассказали в сельском совете.

За совершенное водителю грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. В полиции на него возбудили дело по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины – нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.

Мужчину взяли под стражу на два месяца без права внесения залога.

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