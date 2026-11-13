Война, Путин и Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Стратегия российского диктатора Путина в войне против Украины базируется на четырех ключевых расчетах, однако, половина из них уже проваливаются. В частности, Кремль тщетно надеется на истощение сил обороны Украины или на то, что администрация американского лидера Дональда Трампа заставит Киев согласиться на ультиматумы Москвы — эти сценарии пока малореалистичны.

В то же время другие два пункта плана имеют более высокие шансы на реализацию в ближайшей перспективе к следующему году. Речь идет о попытках полностью парализовать украинскую экономику с помощью регулярных массированных атак ракетами и беспилотниками, а также о расчете на постепенное сворачивание помощи со стороны Европы на фоне усиливающихся позиций евроскептиков и политических сил, выступающих против поддержки Украины, пишет The Wall Street Journal.

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Неизменные цели Кремля и ожидания весны

Переговоры в Абу-Даби на этой неделе, проходившие при посредничестве США, показали: Кремль по-прежнему верен своим начальным военным целям — расчленить и покорить Украину, одновременно переписав послевоенный порядок в Европе.

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Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что Путин, скорее всего, будет ждать начала 2027 года, чтобы увидеть, как сработают его стратегии, а потом решит — продолжать прежний курс или корректировать его, отмечают журналисты.

«Весна — это то, чего будут ждать россияне. Они хотят увидеть, что даст эта ракетная кампания», а также кто победит на предстоящих президентских выборах во Франции, — заявила директор по Евразии в Центре имени Джеймса Мартина по вопросам нераспространения в Монтерее Ханна Нотте. — «И тогда они подведут итоги».

Но даже в этом случае, считает Нотте, Россия, скорее всего, пересмотрит стратегию, но не откажется от своих целей.

Американский фактор: давление, Starlink и санкции

Когда в прошлом году Трамп вернулся в Белый дом, пообещав закончить войну в один день, Кремль надеялся, что тот заставит Украину пойти на территориальные и другие уступки. Трамп прямо сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому: «Сейчас у тебя нет козырей».

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Но, несмотря на американское давление, Киев отверг требования Путина передать ему те территории, которые российские войска так и не смогли захватить. Ранние же шаги Трампа, которыми он почти полностью остановил военную и финансовую помощь США Украине, лишь уменьшили влияние Белого дома.

Однако США все еще могут давить на Украину, пишут СМИ. Недавно Зеленский сообщил, что украинские военные снова столкнулись с перебоями в работе военного Starlink от SpaceX Илона Маска, работающего в сотрудничестве с Пентагоном. Уже в октябре Маск ограничивал доступ к украинской военной сети Starlink — на фоне напряженности между Трампом и Зеленским.

Москва пытается убедить Белый дом снять санкции даже без прекращения огня в Украине. Кремль подбрасывает американским инвесторам из окружения Трампа и его посланникам привлекательные бизнес-предложения.

Впрочем, эти экономические инициативы пока не имели широкого резонанса, хотя Белый дом уже ослабил некоторые санкции, а американские чиновники лоббируют экономические соглашения с Россией в рамках мирного процесса. А после того, как на недавних промежуточных выборах Конгресс перешел к демократам, администрации Трампа станет сложнее продолжать смягчение санкций.

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Несмотря на дружеские жесты Трампа в адрес Путина, Кремль рассчитывал на большее, говорится в материале. Российские чиновники не скрывают своего разочарования тем, что Украина продолжает сопротивляться.

Глухой угол для РФ на фронте

В этом году Россия показала самый плохой результат на полях боев на востоке Украины с 2022 года. Попытки оцепить украинские оборонные бастионы в восточной части Донецкой области провалились.

Сейчас Россия делает последнюю попытку совершить прорыв перед тем, как зима усложнит наступление еще больше. Но пока украинская армия держится, невзирая на хронический дефицит военнослужащих.

Доминирование украинских дронов

В начале этого года Россия сменила высшее командование армии в Украине — в частности, из-за критики огромных потерь. Но наступление россиян и дальше с трудом продвигается под небом, заполненным дронами — это революция в способе ведения войны, пока играющая на руку обороняющимся, отмечают журналисты.

«Зима обычно является лучшим временем для российского наступления, но украинское присутствие дронов на линии фронта сейчас настолько подавляющее, что только периоды плохой погоды, ограничивающие работу беспилотников, позволяют россиянам продвигаться вперед», — заявил Конрад Музыка, основатель компании Rochan Consulting, которая занимается военным анализом и базируется в Польше.

Энергетический террор

Поскольку ситуация на поле боя почти застыла, Москва усилила кампанию ракетных и дроновых ударов по украинским городам и критической инфраструктуре — от электростанций и складов до черноморских зерновых портов и мостов через разделяющий страну широкий Днепр.

Эта кампания грозит оставить украинские города практически без электроэнергии, отопления и водоснабжения в преддверии зимы. Если непрерывные ракетные удары приведут к гуманитарному кризису и остановят украинскую экономику, страна может оказаться еще более зависимой от европейского финансирования, чтобы покрыть растущие расходы на войну.

Ставка на раскол Европы

В Кремле прекрасно понимают: Европа — это сейчас главный союзник Украины, но в то же время и ее потенциально слабое место. Надежды Путина на победу в значительной степени основываются на том, что европейская политическая поддержка Украины расколется еще до того, как давление войны станет невыносимым для его режима.

Низкие темпы экономического роста в Европе, напряженные социальные программы и высокие цены на энергоносители уже отражаются в рейтингах действующих правительств, большинство из которых поддерживают Украину. Зато популярность набирают левые и правые популисты, часто демонстрирующие большую симпатию к России.

Во Франции националист Марин Ле Пен, которая, по данным опросов, является фавориткой следующих весенних президентских выборов, обещает сократить французское и европейское финансирование Украины.

Самая популярная партия Германии — ультраправая «Альтернатива для Германии» — выступает за возобновление массовых закупок российского газа, перечеркивая усилия страны по избавлению от энергетической зависимости от Москвы. В Италии, где в следующем году должны пройти национальные выборы, против помощи Украине выступают партии как из правящей правоцентристской коалиции, так и из левоцентристской оппозиции.

Пока что правительства Европы держат удар — несмотря на дефицит энергоносителей, который в этом году еще больше усугубила война между США и Ираном.

Путин заявил, что хочет сотрудничать с Европой в дальнейших мирных переговорах, но только при условии, что континент будет говорить одним голосом. Это требование, скорее всего, лишь усугубит существующие разногласия между европейцами относительно того, кто именно должен их представлять, отмечают журналисты.

Финансовое истощение самой России

Кремлю становится все труднее покрывать растущий финансовый дефицит, ведь военные расходы уже составляют треть и больше всех государственных расходов. Региональные власти, уже столкнувшиеся с нехваткой средств, сокращают выплаты семьям погибших солдат.

«Мы имеем дело с очень нестабильной системой», — заявила Александра Прокопенко, старший научный сотрудник Центра Карнеги по вопросам России и Евразии, базирующегося в Берлине аналитического центра.

Напомним, представитель США Джаред Кушнер раскрыл, о чем говорили с Путиным за закрытыми дверями, он отметил, что одна тема касалась будущего Украины.

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