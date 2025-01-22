Провал обороны на Харьковщине: за что судят генерала Галушкина и других и кто стал на их защиту

СБУ задержала двух украинских генералов и полковника. Подозревается, что из-за их халатности россияне смогли оккупировать часть Харьковщины.

Речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.

По поводу Галушкина возник наибольший резонанс. Оппозиция принялась утверждать о якобы "переложении вины на военных". В его защиту стали также некоторые журналисты и деятели грома. В деталях скандала разбирался ТСН.ua.

Позиция правоохранителей

Как отмечается в сообщении ГБР, следствием установлено, что бригадный генерал ( Галушкин – ред.) определил позиции обороны для 125 бригады ТрО, которые не соответствовали ее боевым возможностям, к тому же у него были другие подразделения, которые могли усилить эти позиции.

Бывший командир 415 батальона 23 ОМБр полковник Лапин подозревается в том, что не организовал оборонительное сражение в населенных пунктах Стрилеча, Красное, Липцы и Слобожанское.

Что известно о фигурантах дела

53-летний Юрий Галушкин – бригадный генерал, десантник, полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого.

В 2001-2002 участвовал в международной миротворческой операции в Косово.

Участвовал в АТО/ООС С июня 2014 г. до января 2015 г. исполнял обязанности командующего Высокомобильными десантными войсками (в то время входили в состав Сухопутных войск ВСУ). После того, как ВДВ стали отдельным родом войск, был назначен заместителем командующего.

Юрий Галушкин / Фото: АрмияInform

С 1 января по 15 мая 2022 года возглавлял Силы территориальной обороны Украины. Далее занимал должность заместителя начальника Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ.

С апреля 2024 года его назначили возглавлять оперативную группировку войск "Харьков". После того, как россияне прорвали оборону и пошли в контрнаступление, 11 мая его сменил Михаил Драпатый.

60-летний Артур Горбенко – генерал-лейтенант, кавалер ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени. С июня по сентябрь 2014 участвовал в боевых действиях на Востоке Украины

Дальше 10 лет находился на пенсии. С началом российского вторжения в 2022 году был возвращен на службу. С марта 2022 командовал 125-й отдельной бригадой территориальной обороны Сил ТрО ВС Украины.

Артур Горбенко / Фото: Википедия

62-летний Илья Лапин – полковник, участник войны в Афганистане. Участвовал в АТО/ООС. Как передает " Радио свобода ", в 2014-2016 годах занимал должность начальника штаба 37-го отдельного батальона ТрО. В феврале 2023 года возглавил 415-й отдельный стрелковый батальон 23-й ОМБр.

Илья Лапин. Фото "Радио свобода",

Кто встал на защиту Галушкина

Дело против указанных военных, в частности, в отношении экс-командующего оперативно-тактического управления "Харьков" бригадного генерала Юрия Галушкина прокомментировал начальник Департамента патрульной полиции генерал Евгений Жуков. Он опубликовал два фото.

На первом фото заместитель командующего ДШВ полковник Юрий Галушкин несет раненого солдата из эвакуационной машины (район населенного пункта Пески, 2014) во время выполнения заданий в Донецком аэропорту.

Галушкин во время выполнения заданий в Донецком аэропорту.

На втором фото Галушкин стоит в коробке за стеклом и слушает судью перед тем, как отправиться на два месяца в СИЗО.

Галушкин в суде

Жуков возмущается, что это дело ведут гражданские люди, "не знающие, чем отличается марш от рейда или командир роты от командира батареи".

"Война – это "театр боевых действий" со своими недостатками и достижениями, это уловки и маневры, это решения и действия, которые приносят либо успех, либо неудачу. И эти успехи или неудачи зависят от комплекса действий и процессов, а не от одного человека, как в этом случае, назначенного за месяц до событий в Харьковской области. Когда начинается война – зовут Солдата и Бога. Когда заканчивается – о Боге забывают, Солдата судят", – отметил Жуков.

Месть Сырского?

Журналистка ТСН Юлия Кириенко-Меринова назвал суд на офицерами "попыткой унизить армию и показать офицерам, что они в системе никто".

Также журналистка предполагает, что речь идет о "расправе с командирами не из команды Сырского" и "попытке отвести глаза от факапов главкома".

Кириенко отметила, что генералу Галушкину инкриминируют, что он не ту и не туда поставил бригаду, которая не смогла принять сражение, что стало причиной прорыва. Но она объясняет, что Галушкин не ставил здесь или иную бригаду. Он ее получил по решению главкома.

"В середине армии не секрет, что у нас ручное управление даже батальонами осуществляет сам главком и любые решения о перемещении войск, выводе из резерва и отправке подразделений на то или иное направление – исключительно решение главкома. Не ТГР или ОТУ, а именно Сырского. Как раз в 2022 году мы выиграли битвы, потому что командиры самостоятельно принимали решение на выход с позиций или маневры. Теперь все не так", – утверждает журналистка.

По ее словам, к Галушкину на направлении руководил генерал Грицьков.

"И подчинялся он Хортице, которой руководил Сырский до назначения главкомом. А беспощадно до возобновления боев на Харьковщине — был назначен Содоль. Где он? Уволился по ВЛК", — пишет журналистка.

Кириенко утверждает, что армия разделяется на команду Сырского и команду Залужного.

"Все эти интриги, которые с тех пор начались, относительно отставок и назначений. Увольнение генералов, таких как Николюк, который через суд таки доказывает, что это было не правомерно. Назначение комбригов, которых не всегда принимала сама бригада. Ложь, которая ширилась в армии и между подразделениями, когда командиры не сообщали, что позиции уже заняты, потому что боялись реакции потом новоназначенного главкома, а другие подразделения туда заходили и оказывались в окружении. Это все, в кучу тех же интриг и противостояний", – утверждает она.

Нынешнее задержание офицеров Кириенко называет не что иное, как переложением ответственности.

Анализ от Deep State

По информации канала, в Харьковской области бойцы, в частности, 125 бригады ТРО сдерживали врага максимально, прилагая все свои собственные усилия.

"Примером является деревня Зеленая, которая была удержана и сдерживала врага в наиболее активной фазе наступательных действий. Насколько было приоритетным располагать бойцов непосредственно на границе с РФ в таких селах как Стрилеча и Пильное, где враг имел полную свободу действий – не ясно. Не увидел тогда этого и в то время командующий Объединенными Силами и ОСУВ "Хортица" Юрий Содоль", – говорится в сообщении.

Фото: Deepstatemap

В Deep State удивляются, что Солодь сейчас не фигурирует в данном расследовании.

"На самом деле, вопросов там до сих пор очень много и хотелось бы видеть более объективное расследование этого дела со всеми фигурантами. А также подобные процессы должны происходить, например, с событиями вокруг Очеретиного, Прогресса, Торецка и т.д.", — отмечают в Deep State.

Deep State намекает на некомпетентность этих командиров, учитывая длительное пребывание на пенсии.

"Уважаемые генералы, если вы на пенсии, то оставайтесь пожалуйста там и не возвращайтесь в армию. Если у вас есть возможность уйти на пенсию — уходите. Вокруг есть много молодых, современных командиров, которых стоит поддерживать, давать возможность расти и воспитывать будущих генералов, имеющих боевой опыт. Тогда не возникнет необходимости упоминать о "пенсии" и "опыте" в подобных случаях, потому что цена этого всего — жизнь бойцов", – подытожили в канале.

Что говорит Безуглая

Известная своей критикой военного командования нардепка Марианна Безуглая считает, что дело вполне обосновано.

Она напомнила, что генералу Галушкину поручили формировать территориальную оборону еще при Залужном, но якобы после провалов его сняли и назначили на Харьковщину.

"При этом перед Галушкиным Харьковщиной год руководил Грицьков — алкоголик, который вообще забил на регион, но Залужный держал его как своего учителя... Итак, уже при Сырском, получив очередное повышение, Содоль подтянул Галушкина к себе заместителем, а зоной его ответственности определили Харьковщину. После провороненного повторного вторжения россиян на Харьковщину Сырский, прикрывая себя, отстранил Галушкина... Галушкин во время вторжения находился в ступоре и истерике (мало несчастья лично это наблюдать), но дальше остался заместителем Содоля. Тот, в свою очередь, не имел к нему претензий. Впоследствии Содоль, приступив к торецкой ротации 24-й бригады, которая привела к прорыву россиян в Торецк и Нью-Йорк, поехал в Одессу пьянствовать, а за старшего по всему активному фронту назначил Галушкина", – утверждает нардепка.

Напомним, что сегодня при бригадном генерале Юрии Галушкине внесли залог в пять миллионов гривен.

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