Провал покушения на Капустина: эксперт заявил о проблемах российских генералов
Провал покушения на командира РДК Дениса Капустина обернется серьезными последствиями для руководства РФ, заявил военный эксперт Иван Тимочко.
Попытка ликвидации командира Российского добровольческого корпуса Дениса Капустина будет иметь серьезные последствия для российского военно-политического руководства.
Военный аналитик Иван Тимочко сказал об этом в эфире «Канал 24».
По его словам, украинские спецслужбы фактически были встроены во внутренние цепи принятия решений противника, что позволило эффективно манипулировать информацией.
«Пока мы распространяли дезинформацию о якобы гибели Капустина, российское руководство получало подтверждения, которые им целенаправленно подбрасывали. Этот провал не останется безнаказанным — ответственность будут нести должностные лица уровня генералов», — подчеркнул Тимочко.
Эксперт также отметил, что Россия готова тратить огромные финансовые ресурсы на организацию заказных убийств, диверсий и операций вне фронта, однако даже такие вложения не гарантируют ей успеха.
По мнению Тимочко, эта история еще раз демонстрирует слабость российских спецслужб и глубину проблем внутри системы управления.
Напомним, украинская разведка оказала в дураках россиян , инсценировав убийство Дениса Капустина. В настоящее время командир РДК готовится продолжить выполнение поставленных задач.