Попытка ликвидации Капустина не удалось.

Попытка ликвидации командира Российского добровольческого корпуса Дениса Капустина будет иметь серьезные последствия для российского военно-политического руководства.

Военный аналитик Иван Тимочко сказал об этом в эфире «Канал 24».

По его словам, украинские спецслужбы фактически были встроены во внутренние цепи принятия решений противника, что позволило эффективно манипулировать информацией.

«Пока мы распространяли дезинформацию о якобы гибели Капустина, российское руководство получало подтверждения, которые им целенаправленно подбрасывали. Этот провал не останется безнаказанным — ответственность будут нести должностные лица уровня генералов», — подчеркнул Тимочко.

Эксперт также отметил, что Россия готова тратить огромные финансовые ресурсы на организацию заказных убийств, диверсий и операций вне фронта, однако даже такие вложения не гарантируют ей успеха.

По мнению Тимочко, эта история еще раз демонстрирует слабость российских спецслужб и глубину проблем внутри системы управления.

Напомним, украинская разведка оказала в дураках россиян , инсценировав убийство Дениса Капустина. В настоящее время командир РДК готовится продолжить выполнение поставленных задач.