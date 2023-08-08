"Провал потребления": какая будет максимальная стоимость топлива и когда АЗС остановят рост

В августе стоимость горючего вырастет максимум еще на 1,5-2 грн за литр, а если подорожание будет продолжаться, то украинцы откажутся от использования авто.

Вскоре цены на горючее в Украине могут достичь максимальных отметок, после чего АЗС вынуждены будут прекратить рост из-за угрозы обвала продаж бензина и дизтоплива.

Такое мнение директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко выразил в эфире телемарафона "Единые новости".

Омельченко отметил, что сдерживающим фактором для дальнейшего роста цен на топливо на АЗС Украины является низкая платежеспособность населения.

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До каких пор будут расти цены на горючее

"Я думаю, цены будут ограничены в первую очередь платежеспособным спросом, поскольку компании, трейдеры действуют по модели максимизации прибыли. То есть они не могут повышать цены до того уровня, когда, например, резко упадет уровень продаж горючего. Они после этого лишатся прибыли или даже получат ущерб", – объяснил директор энергетических программ.

По его оценкам, именно поэтому стоимость бензина и дизеля не будет расти так резко, как прогнозируют некоторые эксперты. Так, в августе стоимость горючего вырастет максимум еще на 1,5-2 грн за литр. После этого дальнейшее повышение цен на топливо может привести к тому, что украинцы откажутся воспользоваться автомобилями.

Насколько подорожает горючее

"Я думаю, что трейдеры сейчас "нащупают" ту цену, выше которой может произойти обвал объемов продаж, и это им не выгодно. На бензин – это максимальная цена в районе 54-55 грн, за которой может проследовать провал объемов потребления, а на дизтопливо – 52-53 грн за литр", – рассказал Омельченко.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Прогноз цен на бензин и дизтопливо | Сергей Куюн"

Отметим, в конце июля основатель сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин предупредил, что цены на топливо в Украине уже осенью могут вырасти до 60 грн за л. Все из-за постепенного роста стоимости мировых цен на нефть.

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