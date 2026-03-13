Провалились под лед: в Харькове погибли двое детей — детали трагедии

В Харькове двое детей погибли, провалившись под лед / © pixabay.com

В Харькове на водоеме трагически погибли 10-летний и 17-летний мальчики. Их пытался спасти прохожий.

Об этом сообщили в полиции.

«Под лед провалились пятеро малолетних детей и один несовершеннолетний. Прохожий мужчина бросился на помощь и сумел спасти четырех детей — двух девочек и двоих мальчиков. К сожалению, погибли 10-летний и 17-летний мальчики», — говорится в сообщении ведомства.

Шестеро детей, которые провалились под лед в Шевченковском районе Харькова 12 марта — переселенцы из Купянска, пишет «Суспільне». Пятеро из них, среди которых погибший 10-летний мальчик, жили в общежитии недалеко от водоема. 17-летний подросток, также погибший, жил в квартире с семьей.

«Дети одномоментно провалились. Дальше показания разнятся. Одни говорят, что рядом был 17-летний подросток, который гулял с собакой и бросился помогать. Другие — что он тоже гулял с этими детьми. Это будет устанавливать следствие», — говорит Богдан Гладких, директор городского департамента по чрезвычайным ситуациям.

Четырех детей спас 40-летний местный житель, работающий на предприятии недалеко от водоема, добавляет директор городского департамента по чрезвычайным ситуациям. По его словам, мужчине понадобилась медицинская помощь: ему стало плохо, когда он пытался вытащить пятого мальчика.

Четверых детей с симптомами переохлаждения доставили в больницу, сообщил директор центра экстренной медпомощи региона Виктор Забашта. По его словам, они в легком состоянии, угрозы жизни детей нет.

По данным полиции Харьковщины, спасены двое мальчиков и две девочки.

