Провалился в яму, сделанную бобрами: в Ровенской области конь задушил отца 9 детей

Мужчина погиб еще до приезда медиков.

В селе Сварины Сарненского района Ровенской области в пятницу, 18 июня, в 20:22 трагически погиб многодетный отец.

Об этом сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи.

Известно, что вечером 43-летний мужчина пошел на пастбище за лошадью. Возле реки он провалился в яму, которую сделали бобры. Сверху на мужчину упал конь. Местные жители сначала вытащили из ямы коня, мужчина на тот момент был уже мертвым.

По данным медиков, конь задушил мужчину, они лишь констатировали смерть пострадавшего. У мужчины осталось 9 детей.

Напомним, в Тернопольской области в ДТП погиб 23-летний парень.

Новости Украины: в ДТП с участием грузовика в Харьковской области погиб водитель

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку