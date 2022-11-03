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Провальный Совбез для России и подготовка ВСУ к наступлению: главные новости ночи 3 ноября

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Провальный Совбез для России и подготовка ВСУ к наступлению: главные новости ночи 3 ноября

Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 3 ноября:

  • У Кремля заканчиваются деньги на выплаты мобилизованным россиянам – IWS. Читать дальше –>
  • Лига чемпионов: определились все участники плей-офф. Читать дальше –>
  • Совбез ООН отклонил российскую резолюцию о "биолабораториях" в Украине. Читать дальше –>
  • Байден заявил, что переброшенные в Европу войска США останутся там надолго. Читать дальше –>
  • ВСУ закрепляются на новых рубежах и готовятся идти в наступление – Минобороны. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
5190
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