Провальный Совбез для России и подготовка ВСУ к наступлению: главные новости ночи 3 ноября

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 3 ноября:
- У Кремля заканчиваются деньги на выплаты мобилизованным россиянам – IWS. Читать дальше –>
- Лига чемпионов: определились все участники плей-офф. Читать дальше –>
- Совбез ООН отклонил российскую резолюцию о "биолабораториях" в Украине. Читать дальше –>
- Байден заявил, что переброшенные в Европу войска США останутся там надолго. Читать дальше –>
- ВСУ закрепляются на новых рубежах и готовятся идти в наступление – Минобороны. Читать дальше –>
Читайте также:
- Власти США одобрили продажу Финляндии ракет на пол миллиарда долларов
- ВСУ на юге уничтожили четыре склада с боеприпасами кафиров
- В Эфиопии официально закончилась гражданская война