Проведение "парада" под угрозой срыва: в РФ не могут собрать военнослужащих для войны с Украиной

Проведение "парада" под угрозой срыва: в РФ не могут собрать военнослужащих для войны с Украиной

Руководство воинских частей в пунктах постоянной дислокации не может собрать даже сводные коробки, которые уже формируются не только из мужчин, но и из женщин военнослужащих.

В связи с большими потерями личного состава в 35 и 36 общевойсковых армиях, проведение парада в Восточном военном округе под угрозой срыва.

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Об этом рассказал журналист Роман Цымбалюк.

"Так, в ходе боев на территории Украины воинские части – запланированные участники будущего парада, по состоянию на апрель месяц имеют следующие потери:

в 35 общевойсковой армии:

полностью уничтожена батальонная тактическая группа из состава

38 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 21720, Екатеринославка);

батальонная тактическая группа из состава 69 отдельной бригады прикрытия (в/ч 61424 Бабстово) потеряла более 50% личного состава;

батальонная тактическая группа из состава 64 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 51460, Князе-Волконское) потеряла более 60% личного состава и была выведена на территорию Белоруси для восстановления. Тятело ранен заместитель командира бригады;

в 36 общевойсковой армии:

две батальонные тактические группы из состава 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта) в ходе боевых действий в районе Макарова (Киевская обл.) из более 1500 военнослужащих, потеряли около 50% личного состава, большое количество солдат получили ранения различного степенятяжести. Командир бригады полковника Медведева Юрия переехали танком;

реактивный артиллерийский дивизион 30 артиллерийской бригады (в/ч 62048, Улан-Удэ), в боевых действиях на территории Украины потерял более половины личного состава. Командир дивизиона находится в тяжелом состоянии в Гомельской областной клинической больнице (Беларусь). Местным врачам пока не удается вытащить обломок из бедра командира дивизиона, поскольку существует риск ампутации ноги;

полностью уничтожена батальонная тактическая группа из состава 5 отдельной танковой бригады (в/ч 46108, Улан-Удэ)", — сообщил Цымбалюк.

Он добавил, что руководство воинских частей в пунктах постоянной дислокации не может собрать даже сводные коробки, которые уже формируются не только из мужчин, но и из женщин военнослужащих.

Напомним, что в Конотопском районе Сумской области нашли по меньшей мере троих замученных россиянами украинцев.