Проведение выборов в Украине: народный депутат объяснила, какие факторы затрудняют процесс

Выборы в Украине / Иллюстративный фото / © ТСН.ua

Реклама

Обсуждение возможности проведения выборов в Украине преждевременно из-за разрушения тысяч избирательных участков. Кроме того, волеизъявление должны осуществить находящиеся на фронте граждане.

Об этом сказала глава комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, народный депутат Елена Шуляк в эфире «День.LIVE».

Она подчеркнула, что подготовка законодательства и инфраструктуры требует времени, поэтому приоритетом должно быть завершение войны.

Реклама

«Соглашаюсь с президентом: главное — не расколы. Важно единство в вопросах справедливого мира, а не в вопросах, когда проводить выборы», — заявила она.

Основная проблема — сегодня тысячи участков физически разрушены, их не существует. Поэтому следует понимать, объясняет Шуляк, где они будут функционировать, приспособлены ли места и так далее.

Следующий нюанс состоит в том, что сейчас большое количество людей борется за нашу свободу в зоне боевых действий.

«Когда страна воюет, миллион человек находится на фронте. Эти люди должны иметь право выбирать и быть избранными. Как без них проводить какие-либо выборы?», — завершила народный депутат.

Реклама

Ранее президент Зеленский сделал заявление о проведении выборов в Украине.

Он отметил, что выборы могут состояться сразу после окончания войны и восстановления мира.

«Но нам нужна безопасность и мирный договор», — заявил украинский президент.