Проведение выборов в Украине: народный депутат объяснила, какие факторы затрудняют процесс
Народный депутат Елена Шуляк считает, что прежде всего следует завершить войну, а затем «фантазировать» на тему выборов.
Обсуждение возможности проведения выборов в Украине преждевременно из-за разрушения тысяч избирательных участков. Кроме того, волеизъявление должны осуществить находящиеся на фронте граждане.
Об этом сказала глава комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, народный депутат Елена Шуляк в эфире «День.LIVE».
Она подчеркнула, что подготовка законодательства и инфраструктуры требует времени, поэтому приоритетом должно быть завершение войны.
«Соглашаюсь с президентом: главное — не расколы. Важно единство в вопросах справедливого мира, а не в вопросах, когда проводить выборы», — заявила она.
Основная проблема — сегодня тысячи участков физически разрушены, их не существует. Поэтому следует понимать, объясняет Шуляк, где они будут функционировать, приспособлены ли места и так далее.
Следующий нюанс состоит в том, что сейчас большое количество людей борется за нашу свободу в зоне боевых действий.
«Когда страна воюет, миллион человек находится на фронте. Эти люди должны иметь право выбирать и быть избранными. Как без них проводить какие-либо выборы?», — завершила народный депутат.
Ранее президент Зеленский сделал заявление о проведении выборов в Украине.
Он отметил, что выборы могут состояться сразу после окончания войны и восстановления мира.
«Но нам нужна безопасность и мирный договор», — заявил украинский президент.