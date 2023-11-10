Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Провел" до окрестностей Киева 128 единиц техники окупантов: СБУ разоблачила агента ФСБ

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
680
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Провел" до окрестностей Киева 128 единиц техники окупантов: СБУ разоблачила агента ФСБ

СБУ разоблачила агента ФСБ

Его приговорили к 15 годам заключения.

Служба безопасности Украины разоблачила предателя, который "провел" в окрестности Киева более 120 единиц техники кафиров.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как стало известно, в первые дни полномасштабной войны задержанный "провел" на собственном авто из Сумской области до окраин Киева 128 единиц военной техники оккупантов. Среди них – танки, бронетранспортеры и самоходные артиллерийские установки.

"Эта боевая техника входила в состав передовых подразделений оккупационных группировок РФ, получивших задание штурмовать столицу нашего государства с северо-восточного направления", — говорится в сообщении.

В то же время сам предатель вернулся в Сумскую область, где продолжил работать на ФСБ даже после увольнения региона.

СБУ разоблачила агента ФСБ / ©
СБУ разоблачила агента ФСБ

"Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в результате спецоперации в августе 2022 года. У задержанного был изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с ФСБ", — говорится в сообщении.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался местный житель, которого российская спецслужба завербовала накануне полномасштабного вторжения РФ. Среди основных его задач было обеспечение "навигации" военных колонн агрессора по кратчайшим путям в Киев.

СБУ разоблачила агента ФСБ / ©
СБУ разоблачила агента ФСБ

Добавим, что накануне в Киеве правоохранители разоблачили консулку Украины, которая "помогала" нелегалам из "террористически рисковых" стран Азии переехать в ЕС. Нелегалы переправлялись в европейские государства транзитом через Украину.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
680
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация