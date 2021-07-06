Провела 5 часов сама в лесу: в Ровенской области потерялся ребенок

Провела 5 часов сама в лесу: в Ровенской области потерялся ребенок

Девочка потерялась, когда пошла с родителями по ягоды.

Провела 5 часов сама в лесу: в Ровенской области потерялась девочка, которой 8 лет.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 5 июля.

Ребенок пошел с родителями и старшей сестрой по ягоды. Затем она отошла от взрослых и заблудилась. Сначала родители искали дочь сами, а потом обратились за помощью в полицию и спасателей.

Специалисты по тревоге отправились на поиски. Впрочем, имела путешественница, услышав звуки, сама вышла к людям, которые тоже собирали ягоды. Они и привели гибель в полицейских и лесников.

Новости Украины: в Ровенской области потерялась 8-летняя девочка

Как сообщалось, в Николаевской области правоохранители двухлетнюю девочку искали всю ночь. Оля Шевчук нашли в поле в пяти километрах от дома. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

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