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Провела более 250 дней в оккупированном Крыму: еще одна украинская судья получила паспорт РФ

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Провела более 250 дней в оккупированном Крыму: еще одна украинская судья получила паспорт РФ

Фото: unian.net

Арестова провела на полуострове более 250 дней, а свой визит объяснила необходимостью посещать родителей.

Судья Донецкого окружного административного суда Людмила Арестова является гражданкой РФ. Паспорт России она получила на основании так называемого "договора при принятии Крыма в состав РФ".

Об этом говорится в расследовании "Схем".

Отмечается, что Арестова провела на полуострове более 250 дней, а визит объяснила необходимостью посещать родителей.

Судья стала гражданкой РФ 5 апреля 2014 года, а паспорт получила 21 марта 2014 года.

 "Упоминание об Арестовой также находится в базе данных российской медицинской лаборатории "Гемотест", утечка информации из которой произошла в 2022 году, из-за чего российский суд оштрафовал медучреждение на 60 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Эти записи говорят о том, что Людмила Арестова при прохождении теста на коронавирус указывала данные российского паспорта.

Ранее Латвийский суд приговорил к двум годам условно с испытательным сроком мужчину, который в мае прошлого года напал на парня, на котором был наброшен флаг Украины.

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Дата публикации
Просмотры
847
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