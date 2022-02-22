Провела обряд: в Виннице "гадалка" обманула женщину на 5 миллионов гривен

Провела обряд: в Виннице "гадалка" обманула женщину на 5 миллионов гривен

Теперь злоумышленница отсидит в тюрьме 10 лет.

В Виннице вынесли приговор "гадалке", которая обманула женщину более чем на 5 миллионов гривен. Ее приговорили к 10 годам заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Винницком городском суде.

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Выяснилось, что мошенница с потерпевшей познакомилась возле одного из винницких салонов красоты. Она убедила женщину, что ее семью сглазили и уговорила провести ритуал со средствами и ювелирными изделиями.

"Гадалка" уехала вместе с потерпевшей домой. Женщина вынесла из дома деньги и золотые украшения. Мошенница забрала ценности и пошла проводить "обряд очищения". Обратно не вернулась. Когда женщина поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

Теперь злоумышленница должна возместить потерпевшей материальный ущерб в размере более 5 миллионов гривен. А также заплатить 6 тысяч гривен правовой помощи и 2 тысячи гривен в пользу государства за проведение экспертных исследований и экспертиз.

Обвиняемая свою вину не признала.

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Напомним, во Львове разоблачили 37-летнюю мошенницу, которая обманула клиента на 19 тысяч долларов.

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