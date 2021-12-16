Провела почти двое суток на улице: на Сумщине чрезвычайники чудом спасли старушку

Чтобы ее найти, пришлось прочесать более 7 тысяч квадратных метров.
В Сумской области правоохранители и кинологи с собаками нашли старушку, которая считалась пропавшей без вести. Она почти два дня пробыла на улице.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, 15 декабря родственники женщины обратились к спасателем с просьбой разыскать пропавшую 84-летнюю женщину. Чтобы найти старушку, спасателям, полицейским и волонтерам пришлось прочесать более 7 тысяч квадратных метров.
"16 декабря бабушку 1937 рождения успешно нашли. После оказания помощи пострадавшему доставили в медицинское учреждение в селе Пустовойтовка", — рассказали в ГСЧС Украины.
Почему бабушка ушла из дома и где она была, сейчас неизвестно.
Напомним, что в Херсонской области демонтирован памятник большевику Фрунзе.
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