Провела почти двое суток на улице: на Сумщине чрезвычайники чудом спасли старушку

Провела почти двое суток на улице: на Сумщине чрезвычайники чудом спасли старушку

Чтобы ее найти, пришлось прочесать более 7 тысяч квадратных метров.

В Сумской области правоохранители и кинологи с собаками нашли старушку, которая считалась пропавшей без вести. Она почти два дня пробыла на улице.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, 15 декабря родственники женщины обратились к спасателем с просьбой разыскать пропавшую 84-летнюю женщину. Чтобы найти старушку, спасателям, полицейским и волонтерам пришлось прочесать более 7 тысяч квадратных метров.

"16 декабря бабушку 1937 рождения успешно нашли. После оказания помощи пострадавшему доставили в медицинское учреждение в селе Пустовойтовка", — рассказали в ГСЧС Украины.

Почему бабушка ушла из дома и где она была, сейчас неизвестно.

Напомним, что в Херсонской области демонтирован памятник большевику Фрунзе.

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