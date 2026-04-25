Украинка, которая ехала в Польшу, пожаловалась, что ее вместе с другими пассажирами вернули обратно на польской границе после длительного ожидания и многочисленных проверок. По ее словам, на всю дорогу и пересечение границы она потратила почти 24 часа и добралась до Варшавы с существенным опозданием.

О своей ситуации девушка рассказала в Instagram.

Как рассказала украинка, она путешествовала трансфером и сначала провела на границе примерно шесть-семь часов. После этого транспорт направили на дополнительный осмотр, который длился еще около полутора часов. Во время проверки, по ее словам, пограничники осмотрели весь багаж пассажиров.

«На яме нас всех проверили, все сумки, все чемоданы», — отметила украинка.

Кроме того, по словам автора видео, у польских пограничников возникли вопросы к одному из пассажиров из-за камеры стоимостью ориентировочно две тысячи евро. Впоследствии транспортное средство не прошло весовой контроль.

«Штраф три тысячи злотых компании и нас вернули в Украину», — добавляет девушка.

После этого, по ее словам, пассажиры второй раз проходили процедуру пересечения границы — уже на другом большом автобусе.

В комментариях под видео пользователи соцсетей разделились во мнениях.

«Как это вы ехали трансфером? Знаете что такое трансфер? Проверка на яме тоже норм, если есть подозрения. Вы не прошли по весу, какие вопросы к пограничникам? Ну вы ей Богу», — отметила одна из пользовательниц Instagram.

«В 2023 году ехала машиной в Польшу, была зеленая карта, но не распечатка, а в телефоне, попала на смену к польке, все нервы мне вымотала за ту распечатку, вернула меня обратно в Украину, ехали мы через Смильницу, хорошо что недалеко от границы была АЗС и был принтер, распечатали зеленую карту, потом приехали к границе снова, выстояли пересменку, и что интересно, показываю распечатку господину, а он говорит не надо. Как на какую смену попадешь. Есть лояльные, а есть такие, как в вашем случае, приставучие», — рассказала другая комментаторка.

«То же самое было и со мной, только два года назад. Я на границе простояла 8 часов, а потом заново еще 6 часов», — заявила пользовательница Сети.

Напомним, водителей предупредили о возможных задержках на границе с Польшей из-за ремонта дороги возле пункта пропуска Рава-Русская. С 24 апреля до ориентировочно 1 июня движение транспорта там будет осуществляться в обоих направлениях только по одной полосе, что может вызвать очереди и осложнения при пересечении границы.

Также отметим, что для въезда в Польшу украинцы должны иметь достаточную сумму средств для пребывания в стране. Польские пограничники могут проверить финансовую состоятельность путешественников: для поездки до четырех дней нужно не менее 300 злотых, а для более длительного пребывания — 75 злотых на каждый день. При отсутствии необходимой суммы во въезде могут отказать.