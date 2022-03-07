Провели денацификацию: в Иерусалиме паб "Путин" переименовали в паб "Зеленский"

Таким образом, владельцы заведения выразили свою поддержку Украине и ее президенту.

В Иерусалиме денацифицировали местный паб под названием "Путин".

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Майкл Бродский.

Паб в Иерусалиме, который до нападения России на Украину назывался Putin pub, сменил название. Теперь заведение называется Zelenskiy pub.

Публика “Путин” в Иерусалиме была изменена ее имя pic.twitter.com/DZUjrOz92B — Michael Brodsky (@michael_brodsk) 7 марта 2022

Как начиналась война России против Украины: