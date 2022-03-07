Провели денацификацию: в Иерусалиме паб "Путин" переименовали в паб "Зеленский"

Таким образом, владельцы заведения выразили свою поддержку Украине и ее президенту.
В Иерусалиме денацифицировали местный паб под названием "Путин".
Об этом сообщил посол Израиля в Украине Майкл Бродский.
Паб в Иерусалиме, который до нападения России на Украину назывался Putin pub, сменил название. Теперь заведение называется Zelenskiy pub.
Публика “Путин” в Иерусалиме была изменена ее имя pic.twitter.com/DZUjrOz92B— Michael Brodsky (@michael_brodsk) 7 марта 2022
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.