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Провели медосмотр "на глаз" и признали пригодными: в Станице Луганской оккупанты поставили на военный учет всех коммунальщиков

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Провели медосмотр "на глаз" и признали пригодными: в Станице Луганской оккупанты поставили на военный учет всех коммунальщиков

В Луганской области российские оккупанты продолжают мобилизацию местного населения.

В Станице Луганской Луганской области российские оккупанты поставили на военный учет всех мужчин-коммунальщиков.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Российские оккупанты пытаются восполнять свои потери в живой силе и массово мобилизуют мужчин на временно оккупированных территориях.

"По имеющейся информации, в Станице Луганской Луганской области работников коммунальных служб принудительно поставили на военный учет по российскому законодательству и провели так называемый медосмотр. По его результатам все оказались пригодными к военной службе", — говорится в сообщении.

Напомним, что ГУР Минобороны Украины обнародовало запись перехваченного разговора военнослужащего ВС РФ, где он обсуждает мобилизацию в России и жалуется, что по сравнению с ВСУ российские воины имеют жалкое снаряжение.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о проведении "долевой" мобилизации. Речь шла о мобилизации 300 тысяч человек, но в Указе засекретили один из пунктов, где было указано, что мобилизации подлежит миллион человек. Российские мужчины начали бежать из страны. По информации СМИ, из России уехали около 700 тысяч человек.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
688
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