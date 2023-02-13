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Провели "референдум" и оказались в тюрьме: двух коллаборантов из Херсонщины осудили на 5 лет

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
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Время на прочтение
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Провели "референдум" и оказались в тюрьме: двух коллаборантов из Херсонщины осудили на 5 лет

Фото: УНИАН

Мужчины добровольно участвовали в проведении фейкового "референдума".

Двое жителей сел Новоалександровка и Борозенское Бериславского района Херсонской области приговорили к 5 годам тюрьмы за то, что помогали оккупантам проводить псевдореферендум.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"Обвиняемые добровольно принимали участие в проведении организованного оккупационной "властью" так называемого "референдума" по выходу из состава Украины и присоединению к РФ временно оккупированной территории Херсонской области", — говорится в сообщении.

В течение 23-27 сентября 2022 года они как члены незаконно созданной "избирательной комиссии" ходили по домам местных жителей и раздавали им "бюллетени" для проведения незаконного "голосования".

"После этого передавали использованные бюллетени так называемой "председателю избирательной комиссии" для дальнейшего подсчета и объявления так называемых "результатов". Оба разоблачены и задержаны после освобождения Вооруженными силами Украины территории Херсонской области", — добавили в прокуратуре.

Двох жителей Бериславского района признали виновными в коллаборационной деятельности и назначили наказание — лишение свободы сроком на 5 лет.

Напомним, депутат Херсонского областного совета от запрещенной в Украине партии "Блок Владимира Сальдо" подозревается в сотрудничестве с ФСБ России.

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Дата публикации
Просмотры
217
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