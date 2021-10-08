"Провели виртуозную операцию": в Днепре спасли роженицу с коронавирусом и ее новорожденного ребенка

"Провели виртуозную операцию": в Днепре спасли роженицу с коронавирусом и ее новорожденного ребенка

В результате кесарева сечения на свет появился мальчик весом 3,5 кг.

В больнице Мечникова медики спасли 40-летнюю многодетную маму с коронавирусом и ее малыша. Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии, поэтому медики решили сделать кесарево сечение и спасти жизнь ребенка.

Об этом рассказал директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

По его словам, 40-летняя Татьяна на последней неделе беременности узнала о том, что у нее коронавирус.

"Беременность у нее проходила гладко, но на последней неделе COVID-19 и пневмония поломали все планы. С одной больницы в другую, затем в Мечникова. Сегодня увидела перед собой операционный стол и 6 медиков, склонились, чтобы сохранить ее жизнь и жизнь новорожденного ребенка. Несколько десятков минут, и врачи Мечникова провели виртуозную операцию. Все счастливы", — написал Рыженко.

В результате кесарева сечения на свет появился мальчик весом 3,5 кг и 51 см роста.



Дома на женщину ждет муж и двое мальчиков — 13 и 14 лет.

Напомним, что в ковид-отделении Мечникова находятся три семьи, которые попали в больницу с тяжелыми формами коронавируса. Все тяжело больные пациенты — вакцинированные.

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