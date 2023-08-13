Проверил пистолет и застрелил соседа: в Винницкой области произошло циничное убийство (фото)

Убийца из личной неприязни произвел выстрел в голову потерпевшего.

Около одного из домов в селе Погребищенской территориальной громады в Винницкой области было обнаружено тело 37-летнего местного жителя с огнестрельным ранением. Полицейские установили, что его убийцей был 42-летний сосед.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

В сообщении говорится, что конфликт между соседями возник на почве личных неприязненных отношений. В результате 42-летний мужчина, владевший зарегистрированным оружием, произвел выстрел в голову своего соседа. От полученного ранения тот погиб на месте.

Совершив убийство, мужчина спрятал пистолет в шкаф.

Орудие убийства подозреваемый спрятал в шкаф / Фото: Национальная полиция Винницкой области

Во время неотложного обыска по месту жительства полицейские изъяли оружие и патроны разного калибра.

“Следствием установлено, что мужчина сначала стрелял в воздух, проверяя исправность оружия, поэтому стреляные гильзы полицейские нашли и во дворе. Изъятое направили на экспертизу”, — сообщили в полиции.

Во дворе подозреваемого полицейские обнаружили стреляные гильзы / Фото: Национальная полиция Винницкой области

Злоумышленник задержан. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (убийство) УКУ.

Подозреваемый в убийстве был задержан / Фото: Национальная полиция Винницкой области

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.

Напомним, ранее бывший депутат Жмеринского городского совета в Винницкой области был задержан по подозрению в организации убийства своего коллеги, жизнь которого он оценил в 8,5 тысячи долларов США.

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