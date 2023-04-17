Проверить готовность документов онлайн: как без посещения ДМС узнать об ID-карте или загранпаспорте

Готовность документа можно проверить уже со следующего дня после подачи заявления в территориальное подразделение ГТС.

Украинцы, ожидающие оформления ID-карты или загранпаспорта, могут проверить готовность своих документов онлайн без посещения подразделений ДМС.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Чтобы проверить готовность своих документов, воспользуйтесь онлайн-сервисом "Проверка состояния оформления документов".

С помощью сервиса можно проверить состояние оформления следующих документов:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу; ID-карта, вид на временное проживание; вид на постоянное проживание; разрешение на иммиграцию в Украину; продление срока пребывания в Украине.

Как проверить состояние оформления документов в онлайн-сервисе:

выбрать тип документа, состояние изготовления которого необходимо проверить;

указать, для кого производится паспорт;

ввести данные документа, из которого осуществлялось оформление;

ввести серию (при наличии) и номер этого документа;

дождаться информации о готовности документа.

При вводе серии и номера документа необходимо учитывать:

серия паспорта в форме книжечки вводится заглавными украинскими буквами, а свидетельства о рождении – как указано в самом документе;

если серия свидетельства о рождении начинается с I или I, в базе может быть один из трех вариантов написания: цифра 1, украинская буква I, латинская буква I в зависимости от того, какую из них оператор ввел при оформлении;

серию и номер документа иностранца или лица без гражданства вводят без знаков препинания: точки, запятые, тире.

Напомним, если на ID-карте и в загранпаспорте будет разная транслитерация имени или фамилии, действительным будут признавать только последний оформленный документ.

Также можно проверить свой документ на сайте ГТСУ.

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