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Проверить готовность документов онлайн: как без посещения ДМС узнать об ID-карте или загранпаспорте

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
964
Время на прочтение
2 мин
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Проверить готовность документов онлайн: как без посещения ДМС узнать об ID-карте или загранпаспорте

Фото: Pexels

Готовность документа можно проверить уже со следующего дня после подачи заявления в территориальное подразделение ГТС.

Украинцы, ожидающие оформления ID-карты или загранпаспорта, могут проверить готовность своих документов онлайн без посещения подразделений ДМС.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Чтобы проверить готовность своих документов, воспользуйтесь онлайн-сервисом "Проверка состояния оформления документов".

С помощью сервиса можно проверить состояние оформления следующих документов:

  1. паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  2. ID-карта, вид на временное проживание;
  3. вид на постоянное проживание;
  4. разрешение на иммиграцию в Украину;
  5. продление срока пребывания в Украине.

Как проверить состояние оформления документов в онлайн-сервисе:

  • выбрать тип документа, состояние изготовления которого необходимо проверить;
  • указать, для кого производится паспорт;
  • ввести данные документа, из которого осуществлялось оформление;
  • ввести серию (при наличии) и номер этого документа;
  • дождаться информации о готовности документа.

При вводе серии и номера документа необходимо учитывать:

  • серия паспорта в форме книжечки вводится заглавными украинскими буквами, а свидетельства о рождении – как указано в самом документе;
  • если серия свидетельства о рождении начинается с I или I, в базе может быть один из трех вариантов написания: цифра 1, украинская буква I, латинская буква I в зависимости от того, какую из них оператор ввел при оформлении;
  • серию и номер документа иностранца или лица без гражданства вводят без знаков препинания: точки, запятые, тире.

Напомним, если на ID-карте и в загранпаспорте будет разная транслитерация имени или фамилии, действительным будут признавать только последний оформленный документ.

Также можно проверить свой документ на сайте ГТСУ.

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Дата публикации
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964
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