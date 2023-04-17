Проверить готовность документов онлайн: как без посещения ДМС узнать об ID-карте или загранпаспорте

Готовность документа можно проверить уже со следующего дня после подачи заявления в территориальное подразделение ГТС.
Украинцы, ожидающие оформления ID-карты или загранпаспорта, могут проверить готовность своих документов онлайн без посещения подразделений ДМС.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
Чтобы проверить готовность своих документов, воспользуйтесь онлайн-сервисом "Проверка состояния оформления документов".
С помощью сервиса можно проверить состояние оформления следующих документов:
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- ID-карта, вид на временное проживание;
- вид на постоянное проживание;
- разрешение на иммиграцию в Украину;
- продление срока пребывания в Украине.
Как проверить состояние оформления документов в онлайн-сервисе:
- выбрать тип документа, состояние изготовления которого необходимо проверить;
- указать, для кого производится паспорт;
- ввести данные документа, из которого осуществлялось оформление;
- ввести серию (при наличии) и номер этого документа;
- дождаться информации о готовности документа.
При вводе серии и номера документа необходимо учитывать:
- серия паспорта в форме книжечки вводится заглавными украинскими буквами, а свидетельства о рождении – как указано в самом документе;
- если серия свидетельства о рождении начинается с I или I, в базе может быть один из трех вариантов написания: цифра 1, украинская буква I, латинская буква I в зависимости от того, какую из них оператор ввел при оформлении;
- серию и номер документа иностранца или лица без гражданства вводят без знаков препинания: точки, запятые, тире.
Напомним, если на ID-карте и в загранпаспорте будет разная транслитерация имени или фамилии, действительным будут признавать только последний оформленный документ.
Также можно проверить свой документ на сайте ГТСУ.
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