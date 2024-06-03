Проверка документов и задержание: как будет работать военная полиция

Полиция может останавливать и производить поверхностную проверку транспортных средств.
В Украине военная полиция получит право в неотложных случаях останавливать авто и проверять у водителей документы. Кроме того, она сможет проникать в жилище или другое владение в случае необходимости.
Об этом говорится в законопроекте о военной полиции №6569-д, который 31 мая зарегистрировал комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
Отметим, что на сегодняшний день в Украине функционирует Военная служба правопорядка в ВСУ, но в случае принятия нового закона она будет ликвидирована в течение трех месяцев.
Как будет работать военная полиция
Как говорится в тексте законопроекта, военная полиция сможет временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автодорог.
Кроме того, полиция может останавливать и производить поверхностную проверку транспортных средств, проверять у водителей документы на право пользования и вождения.
Это новые полномочия, которых у Военной службы правопорядка ВСУ нет.
Во время военного или чрезвычайного положения Военная полиция принимает участие в:
- борьбе с враждебными ДРГ на территории Украины;
- охране военных объектов, военных городков и их населения, содействие его эвакуации;
- восстановление и поддержание порядочной дисциплины в воинских частях;
- обеспечении соблюдения особого режима въезда и выезда, а также ограничении свободы передвижения лиц и движения транспортных средств и т.п. (перечень полномочий не является исчерпывающим).
- Военная полиция и ее уполномоченные должностные лица будут также иметь право проверять документы у военнослужащих ВСУ и других формирований, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими собрания и других военнослужащих и правоохранителей.
На территории воинских частей и военных объектов документы смогут проверять и у других лиц.
В то же время военная полиция также сможет:
- вызвать для предоставления пояснений по делам, находящимся в ее производстве;
- задерживать военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими собрания, на гауптвахтах военной полиции.
Напомним, в пятницу, 31 мая, в Верховной Раде инициировали создание в Украине военной полиции. Министерство обороны призывает депутатов поддержать законопроект.