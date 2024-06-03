Проверка документов и задержание: как будет работать военная полиция

Полиция может останавливать и производить поверхностную проверку транспортных средств.

В Украине военная полиция получит право в неотложных случаях останавливать авто и проверять у водителей документы. Кроме того, она сможет проникать в жилище или другое владение в случае необходимости.

Об этом говорится в законопроекте о военной полиции №6569-д, который 31 мая зарегистрировал комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Отметим, что на сегодняшний день в Украине функционирует Военная служба правопорядка в ВСУ, но в случае принятия нового закона она будет ликвидирована в течение трех месяцев.

Как будет работать военная полиция

Как говорится в тексте законопроекта, военная полиция сможет временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автодорог.

Кроме того, полиция может останавливать и производить поверхностную проверку транспортных средств, проверять у водителей документы на право пользования и вождения.

Это новые полномочия, которых у Военной службы правопорядка ВСУ нет.

Во время военного или чрезвычайного положения Военная полиция принимает участие в:

борьбе с враждебными ДРГ на территории Украины;

охране военных объектов, военных городков и их населения, содействие его эвакуации;

восстановление и поддержание порядочной дисциплины в воинских частях;

обеспечении соблюдения особого режима въезда и выезда, а также ограничении свободы передвижения лиц и движения транспортных средств и т.п. (перечень полномочий не является исчерпывающим).

Военная полиция и ее уполномоченные должностные лица будут также иметь право проверять документы у военнослужащих ВСУ и других формирований, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими собрания и других военнослужащих и правоохранителей.

На территории воинских частей и военных объектов документы смогут проверять и у других лиц.

В то же время военная полиция также сможет:

вызвать для предоставления пояснений по делам, находящимся в ее производстве;

задерживать военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими собрания, на гауптвахтах военной полиции.

Напомним, в пятницу, 31 мая, в Верховной Раде инициировали создание в Украине военной полиции. Министерство обороны призывает депутатов поддержать законопроект.

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