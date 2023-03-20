Проверка документов военнообязанных: адвокат рассказал о правах представителей военкоматов

Представители военкоматов не имеют права проверять документы военнообязанных украинцев.

Об этом в своем YouTube-канале заявил и дал совет адвокат Тарас Никифорчук.

Право на проверку документов имеют работники Нацполиции, но свои действия они должны объяснить.

По словам юриста, фразы типа "ты нам не нравишься", "ты не такой" не должны звучать во время проверки.

"Должна быть ориентировка на вас, должен быть какой-то случай, связанный с преступлением, или вы проезжаете через блокпост — в таких случаях вы должны показать документы сотрудникам полиции", — сказал юрист.

Адвокат добавил, что не является причиной проверки документов формулировки из уст полицейских "у нас война, введено военное положение". Также он говорит, что украинцы не обязаны постоянно носить с собой документы, поэтому ответственность за это не может наступить.

Добавим, что в Украине действует ряд правил вручения повесток на работе и оповещения.

Также известно, что находившиеся за рубежом украинцев призывного возраста могут привлечь к админответственности по возвращении.

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