Проверка доверия: Украина и США провели первый аудит американского оружия

Служба внутреннего аудита Министерства обороны, представители ВСУ и Отдела оборонного сотрудничества Посольства США впервые провели совместную инспекцию вооружения и военного имущества, предоставленного Украине американскими партнерами.

Об этом информирует Минобороны Украины.

В ходе проверки украинские и американские специалисты сосредоточили внимание на трех основных моментах: проверили серийные номера вооружения, его техническое состояние и условия хранения с точки зрения безопасности и охраны.

Инспекции ВСУ и США / Фото: Минобороны Украины

"В настоящее время идет обработка информации. Во время совместной работы замечаний со стороны представителей США не было", — сообщили в Минобороны.

Заместитель министра обороны Юрий Джигир прокомментировал, что такие общие проверки помогают укрепить доверие между странами-партнерами.

"Обеспечение доступа к местам хранения, открытость и систематические совместные инспекции – это конкретные меры, которые мы предпринимаем для усиления прозрачности и укрепления доверия в отношениях с партнерами", — сказал он.

Инспекции ВСУ и США / Фото: Минобороны Украины

Отметим, что концепция самоотчета Украины по использованию предоставленного оружия была инициирована 27 ноября прошлого года. А в декабре стороны согласовали план совместных проверок на первое полугодие 2024 года. Так что эта инспекция стала первой из запланированных.

Напомним, Евросоюз также проведет проверку того, сколько оружия страны-члены Евросоюза предоставили Украине после полномасштабного вторжения России. Аудит пройдет после заявлений, что некоторые страны не отправили столько оружия, сколько могли.

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