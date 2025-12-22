Проверка на блокпостах станет быстрее: в "Армия+" появилось важное обновление

Военно-служебный / © АрмияInform

Министерство обороны Украины представило масштабное обновление мобильного приложения для военных «Армия+». Ключевым нововведением стало появление цифрового аналога удостоверения защитника, что значительно упрощает идентификацию личности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Одно из главных нововведений — обновленный раздел Army ID, который из простого кода превратился в полноценный цифровой профиль военнослужащего.

В приложении формируется индивидуальный QR-код, в котором зашифрованы фото и основные данные о бойце. Это позволяет быстро подтвердить личность во время проверок — в частности на блокпостах или во время общения с представителями Военной службы правопорядка или ТЦК.

В Минобороны отмечают: электронное удостоверение не отменяет бумажные документы, а лишь дополняет их, делая процесс идентификации более быстрым и удобным.

Еще одна важная новинка — появление медиаплатформы «Пульс». Это интерактивный информационный хаб, созданный специально для военнослужащих.

Здесь публикуют объяснения по начислению денежных выплат и надбавок, инструкции по оформлению очередных и дополнительных отпусков, практические советы, основанные на реальном опыте службы.

Фактически, «Пульс» выполняет роль персонального юридического и информационного помощника для защитников.

По официальной информации, экосистемой «Армия+» уже пользуются более 1 миллиона военных. В Минобороны отмечают, что это подтверждает высокий уровень доверия к цифровым решениям и их реальную пользу для армии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в «Резерв+» появится возможность получать предупреждения об отправке повестки.