Дмитрий Лубинец / © ТСН

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем сообщении в соцсетях подверг критике организацию и формат национального мультипредметного теста (НМТ), назвав его «проверкой на нервный срыв».

По мнению омбудсмена, нынешняя система создает чрезмерную нагрузку на подростков, ведь выпускники вынуждены составлять четыре предмета подряд в один день. Лубинец считает, что и взрослый мозг не всегда выдерживает такое переключение между разными логиками мышления, поэтому мы не измеряем знания — мы измеряем устойчивость к истощению.

Уполномоченный по правам человека указал и на технические сбои.

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«Одна из участниц, медалистка и призер всеукраинской олимпиады по биологии, составляла НМТ в условиях технических сбоев. Она отметила, что проблемы начались с первых минут: неисправная мышка, зависание компьютера, некорректное отображение задач и потеря времени. Несмотря на обращение, проблема во время тестирования не была решена. Возникает простой вопрос: как в таких условиях ребенок вообще должен был сдать экзамен? — риторически спрашивает омбудсмен.

Кроме того, есть серьезные проблемы с длительными воздушными тревогами, ведь, по мнению Лубинца, проведение тестов непосредственно в безопасных укрытиях до сих пор не обеспечено.

Омбудсмен также возмутился заявлением министра образования Оксена Лисового, посоветовавшего неуверенным в себе ученикам выбирать профессиональное техническое образование вместо вузов. Лубинец назвал это уклонением от решения системных проблем.

Что говорят в Минобразования

Директор подчиненного Министерству образования Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко в комментарии Освіторія.Медіа отрицала часть обвинений. Она предоставила разъяснения по содержанию тестов и заверила, что временные экзаменационные центры делают все возможное для организации процесса в безопасных условиях. В то же время Министерство образования и науки продолжает настаивать на обязательном составлении четырех предметов (включая математику) для поддержания высоких стандартов высшего образования.

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В Украине с 20 мая по 25 июня включительно продолжаются основные сессии национального мультипредметного теста (НМТ).

НМТ проходит по прошлогодней модели: в один день с возможностью дополнительных сессий. Список предметов НМТ также остается неизменным — украинский язык, математика, история Украины и один предмет на выбор: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.

Официальные результаты будут размещены в персональных кабинетах участников НМТ по 3 июля.

Дополнительная сессия НМТ пройдет 17-24 июля.

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Дискуссия об отмене НМТ по математике

Ранее в Украине разгорелась дискуссия по поводу возможной отмены математики как обязательного предмета на НМТ. Документ предлагает сократить количество обязательных предметов на Национальном мультипредметном тесте с четырех до трех.

Это привело к активной дискуссии в Сети.

Министерство образования и науки Украины не поддержало идею отмены математики как обязательного предмета на Национальном мультипредметном тесте.

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