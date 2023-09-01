Проверка ВЛК: что будет с теми, кого поймают на коррупции при выдаче "белых билетов"

Президент Владимир Зеленский поручил проверить все решения ВЛК о непригодности к военной службе, которые были и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Однако следует также установить выводы о пригодности.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН.ua высказал адвокат Ростислав Кравец.

“Если мы говорим о ВЛК и о выводах, следует не только исследовать выводы о непригодности или ограниченной пригодности к военной службе. Нужно ли установить выводы годности к военной службе? Когда людей с хроническими заболеваниями, действительно в соответствии с украинским законодательством непригодные или ограниченно пригодные, направляют на фронт и вследствие проблем со своим здоровьем там фактически парализуют медицинскую службу, потому что им нужно оказывать помощь”, — говорит он.

Адвокат продолжил: «Или очень неприятные случаи, когда люди умирают в зоне боевых действий или в воинских частях именно в связи с тем, что им своевременно не была оказана медицинская помощь в их хронических заболеваниях. К тому же ВЛК эти хронические заболевания не обращали внимание. Может быть, на этот вопрос также нужно посмотреть с другой стороны?”.

Ростислав Кравец отметил, что в Украине на сегодняшний день нет никакой ответственности по выезду за границу мужчин как во время военного положения, так и в другое время до начала введения военного положения: «Поэтому смысл это исследовать и тратить силы и средства правоохранительных органов на то, чтобы что-то устанавливать — кто, как и как выезжал. Я думаю, там они ничего не найдут. Максимум, смогут найти одного жулика”.

"Ко мне обращается очень большое количество лиц именно с вопросом выезда за границу и надлежащего оформления документов", — отметил адвокат.

По его словам, нужно исследовать, почему людей с инвалидностью привлекают в военную службу, людей с недостатками здоровья и хроническими заболеваниями признают пригодными.

“В большинстве случаев ВЛК проходит до сих пор формально, без исследования реального состояния здоровья. В дальнейшем это наносит очень большой вред Вооруженным силам Украины, когда медицинские силы и собратья должны кому-то уменьшать давление или искать лекарства от язвы, гепатита и т.д., чтобы спасти жизнь своих собратьев, которые не могут находиться там», — говорит Ростислав Кравец.

“Я считаю, что нужно демонстрировать реальную социальную защиту семей погибших, семей военнослужащих, самих военнослужащих. К вопросам мобилизации, военного учета и службы нужно подходить достаточно взвешенно и отмечать, что военная служба — это определенная честь и уважение для тех лиц, которых направляют на военную службу, а не использовать военную службу как наказание для граждан Украины», — комментирует адвокат. .

“Как показывает опыт, все эти расследования вероятны. Я могу как-то прогнозировать, что они ни к чему не приведут. Возможно, найдут какого-нибудь одного врача с какой-то одной справкой. Я считаю, что не пора сейчас этим заниматься. Военно-врачебные комиссии наоборот всех признают пригодными. Возможны единичные случаи, но это не нужно выносить на уровень государства. Преступники, мошенники и люди, которые пытаются нажиться, будут всегда”, — резюмировал специалист.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Громкое решение Зеленского о ВЛК! Как накажут мужчин, выехавших из Украины во время войны?

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, какие взятки получали коррумпированные работники военно-врачебных комиссий (ВЛК), чтобы вынести сфальсифицированные решения в отношении военнообязанных украинцев.

Об этом он говорил в традиционном вечернем обращении в 30 августа, рассказывая о заседании СНБО, главной темой которого стали итоги проверки всей системы ВЛК в Украине.

Президент поручил проверить все решения ВЛК, начиная с 24 февраля 2022 года по поводу инвалидности и непригодности к военной службе, которые были и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Таким образом, хотят выявить тех, кто незаконно уехал из Украины.

Раньше мы писали, что делать, если вы не соглашаетесь с решением военно-врачебной комиссии, и можно ли его обжаловать.

Читайте также: