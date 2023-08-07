Проверка военкоматов: в ГБР отчитались более 100 уголовных производств

Государственное бюро расследований рассматривает более 100 уголовных производств, где фигурируют представители территориальных центров комплектования (военнокоматов).

Об этом рассказала советница по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян в эфире общенационального телемарафона.

Также читайте Заставлял солдат строить для себя имение: суд избрал меру пресечения военкому из Закарпатья

По ее словам, по делам злоупотреблений в ТЦК уже 10 обвинительных актов в суде. Причем в одном деле может быть не один подозреваемый, а несколько.

"Если вы не хотите быть нарушителем закона, если не согласны с такой политикой, что за деньги можно в условиях войны решить, мобилизуют тебя или не мобилизуют, мы обращаемся ко всем гражданам и просим. У вас есть возможность анонимно обратиться в ГБР и сообщить о возможные нарушения в военкоматах. Это даст ГБР очередные основания для того, чтобы проверить военкоматы и приобрести неопровержимые доказательства", – призвала представительница ГБР.

Напомним, в Минобороны сообщили, что по результатам проверок ТЦК и СП (военкоматов) можно предварительно говорить об обнаружении признаков незаконного обогащения 11 человек.

Ранее ТСН.ua собрал самые резонансные скандальные случаи в военкоматах: избиение подчиненных, масштабные схемы для уклонения от мобилизации и незаконное обогащение военных на миллионы долларов во время войны.

Читайте также: