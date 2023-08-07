Проверка военкоматов: в ГБР отчитались более 100 уголовных производств

ГБР призывает граждан, которым известно о нарушениях в военкоматах, сообщать в Бюро.
Государственное бюро расследований рассматривает более 100 уголовных производств, где фигурируют представители территориальных центров комплектования (военнокоматов).
Об этом рассказала советница по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян в эфире общенационального телемарафона.
По ее словам, по делам злоупотреблений в ТЦК уже 10 обвинительных актов в суде. Причем в одном деле может быть не один подозреваемый, а несколько.
"Если вы не хотите быть нарушителем закона, если не согласны с такой политикой, что за деньги можно в условиях войны решить, мобилизуют тебя или не мобилизуют, мы обращаемся ко всем гражданам и просим. У вас есть возможность анонимно обратиться в ГБР и сообщить о возможные нарушения в военкоматах. Это даст ГБР очередные основания для того, чтобы проверить военкоматы и приобрести неопровержимые доказательства", – призвала представительница ГБР.
Напомним, в Минобороны сообщили, что по результатам проверок ТЦК и СП (военкоматов) можно предварительно говорить об обнаружении признаков незаконного обогащения 11 человек.
Ранее ТСН.ua собрал самые резонансные скандальные случаи в военкоматах: избиение подчиненных, масштабные схемы для уклонения от мобилизации и незаконное обогащение военных на миллионы долларов во время войны.
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