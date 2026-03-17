Проверка завершилась резней: в Николае мужчине грозит пожизненное за нападение на полицейского и военного ТЦК

В Николаеве 33-летний мужчина ранил ножом патруль и ТЦК / © Национальная полиция Украины

Дополнено новыми материалами

В Николаеве 33-летний местный житель нанес ножевые ранения правоохранителю и представителю территориального центра комплектования (ТЦК и СП) во время проверки документов. Нападавшего задержали. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Николаевской области.

По информации полицейских, событие произошло 17 марта во время плановых мероприятий по оповещению граждан. Совместный патруль полиции и ТЦК остановил мужчину для проверки документов. Однако тот отказался их предоставить и начал вести себя агрессивно.

По данным следствия, мужчина выхватил нож и нанес удары в живот и ногу полицейскому и военнослужащему ТЦК. Оба пострадавших с полученными ранениями были госпитализированы в медицинское учреждение. Полицейские оперативно задержали нападающего в порядке статьи 208 УПК РФ. На месте происшествия изъяли вещественное доказательство нож.

«Действия злоумышленника следователи квалифицировали по ст. 348 УК Украины („Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа или военнослужащего“). Задержанному грозит лишение свободы сроком от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы», — отметили в полиции.

Как сообщили в Николаевском областном ТЦК и СП, задержанный мужчина еще с 5 мая 2025 года находился в розыске из-за нарушения правил военного учета. Также рассказали о состоянии военного ТЦК, получившего ножевое ранение.

«Военнослужащий был переведен в ТЦК после пулевого ранения. Служить пошел добровольцем в 2022 году», — рассказала в комментарии для ТСН.ua пресс-служба Николаевского областного ТЦК.

В настоящее время 33-летний николаевец находится под стражей. Следователи устанавливают все детали происшествия, продолжаются необходимые процессуальные действия для объявления фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения.

