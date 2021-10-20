Проверки Минздрава в образовательных заведениях обнаружили у каждого десятого работника кухни опасную инфекцию

Внезапные проверки состоялись в более чем 3 тысячах заведений.

Региональные Центры контроля и профилактики болезней Минздрава Украины провели внезапные проверки работников пищеблоков в учебных заведениях на носительство золотистого стафилококка.

Как сообщили, в пресс-службе Минздрава, за 8 дней проверок было обследовано 3002 заведения.

По состоянию на 19 октября, были обследованы работники в 1410 учреждениях дошкольного образования, 1477 учреждениях общего среднего образования, 8 детских заведениях оздоровления и отдыха, 77 интернатах и 30 других заведениях.

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Пробы были взяты в 9117 человек, положительный результат на золотистый стафилококк оказался в 940 человек, то есть практически у каждого десятого обследованного. Инфекцию обнаружили у 422 человек в учреждениях дошкольного образования, 455 - в учреждениях общего среднего образования, 3 — в детских заведениях оздоровления и отдыха, 55 — в интернатах, 5 - в пищеблоках других заведений.

"Обнаруженные носители инфекций будут отстранены от работы на время лечения и до полного выздоровления", — сообщили в Минздраве, добавив, что пока ожидаются результаты еще 2283 исследований.

Напомним, в Винницкой области у 14 работников детских столовых обнаружили золотистый стафилококк — инфекцию, которая вызывает пищевое отравление.

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