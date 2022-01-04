Проверьте копилку: в Украине популярную монету продают за десятки тысяч гривен (фото)

Редкие монеты можно найти дома в копилке или получить вместе со сдачей в магазине или транспорте.
В Украине монету номиналом 1 гривна 1992 выпуска коллекционер продает за 22 тысячи гривен.
Такое объявление разместили на специализированном интернет-аукционе Violity.
Монета считается редкой из-за отсутствия надписи на ребре. За лотом следят около 200 человек.
"1 гривна 1992 года с гладким гуртом (без гуртовой надписи)", – говорится в объявлении.
Отметим, что редкие монеты можно найти дома в копилке или получить вместе со сдачей в магазине или общественном транспорте. Продать на аукционе можно даже монеты с дефектом или те, что изготовили в небольшом количестве.
Напомним, что платье спутницы бывшего заместителя министра образования и науки Кристины Тишкун, вызвавшей фурор, продали на аукционе за 1 тысячу долларов. Деньги пойдут на благотворительное дело.
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