Проверьте "Резерв+": из-за этих изменений можно потерять отсрочку от мобилизации

Кто потеряет отсрочку / © ТСН.ua

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Потерять право на отсрочку от мобилизации военнообязанные могут в случае изменения жизненных обстоятельств, на основании которых она была предоставлена. Оформленный статус не является бессрочным, поэтому после исчезновения соответствующих причин электронная запись о нем может просто исчезнуть из приложения «Резерв+».

Об этом рассказал адвокат Алексей Мендрух.

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Кто может потерять право на отсрочку и законно ли это: объяснение адвоката

По словам юриста, система может проверять данные, на которых основывается право на отсрочку, в автоматическом режиме. Если подтверждения нет, данные в приложении обновляются не в пользу военнообязанного.

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Потерять право на отсрочку могут многодетные родители. Для них важно не только иметь троих или более детей младше 18 лет, но и должным образом исполнять обязанности по их содержанию. К примеру, чтобы не было задолженности по уплате алиментов, которая превышает сумму платежей за три месяца.

Потерять право на отсрочку могут многодетные родители, когда их самому старшему ребенку исполнилось 18 лет. Адвокат отдельно отмечает, что поступление или учеба такого ребенка в заведении высшего образования не продлевает отцу отсрочку.

Не менее бдительными должны быть и лица с инвалидностью, которую установили на определенный срок. Если срок медицинского заключения истек, а повторное освидетельствование или продление статуса не оформлено вовремя, право на отсрочку прекращается. Необходимо проверить не только конечную дату самой отсрочки, но и силу гарантирующих ее базовых документов.

Изменения касаются и студентов. Отсрочка предоставляется только тем, кто учится на дневной или дуальной форме и получает уровень образования выше уже имеющегося.

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Так, переход на другую форму обучения или изменение образовательных обстоятельств лишают права на льготу. Факт продолжения учебы не гарантирует автоматического сохранения основания для отсрочки.

Кроме того, среди обстоятельств, за которыми необходимо постоянно следить, адвокат назвал завершение или изменение оснований по уходу.

Отсрочка от мобилизации: последние новости

Напомним, из-за пиковых нагрузок, плановых технических работ, нестабильной связи или разряженного аккумулятора в приложении «Резерв+» могут возникать сбои, из-за которых не отображаются сведения о воинском учете, отсрочке или бронировании.

В случае возникновения такой проблемы при проверке документов представителям ТЦК или полиции нужно спокойно сообщить о технической неполадке и попытаться восстановить работу сервиса: проверить Интернет, перезапустить приложение или смартфон.

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Впрочем, во избежание неприятных ситуаций и конфликтов на блокпостах военнообязанным в возрасте от 18 до 60 лет советуют заранее позаботиться о бумажной подстраховке. Поскольку электронные и бумажные военно-учетные документы обладают одинаковой юридической силой, наилучшим решением будет заранее распечатать PDF-версию документа из «Резерв+» или «Дія» и предъявлять ее вместе с паспортом.

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